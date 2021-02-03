Kırklareli'nde taşkının ardından hasar tespit çalışmaları başlatıldı

AA

Valilik İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü koordinasyonunda Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü, Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Defterdarlık ekipleri bölgede incelemede bulundu.

Ev, iş yeri ve tarım arazilerinde oluşan hasarları tespit eden ekipler, hasarlara ilişkin tutanak düzenledi.

Evleri zarar gören vatandaşlar da temizlik çalışmalarını sürdürüyor. Taşkında zarar gören araçlar tamir edilmek üzere çekiciler yardımıyla bölgeden alındı.

Alpullu Belediye Başkanı Erhan Ceylan da zaman zaman ekiplerin çalışmalarına katılarak vatandaşlara geçmiş olsun temennisinde bulundu.

Ceylan, gazetecilere yaptığı açıklamada, dün beldelerinde sağanak yağıştan kaynaklı su baskınlarının yaşandığını söyledi.

Evlerinde mahsur kalanları iş makineleri ile tahliye ettiklerini anlatan Ceylan, devletin tüm imkanlarının seferber edildiğini bildirdi.

Tahliye edilen 300 kişinin otellere yerleştirildiğini dile getiren Ceylan, "Şu anda bahçelerdeki sular çekilip AFAD ile Çevre ve Şehircilik Müdürlüğünce hasar tespit çalışmaları başlatıldı. Vatandaşlarımıza her gün yemeklerini ulaştırıyoruz. Devletin gücünü, devletin vatandaşlarının yanında olduğunu hissettiriyoruz. Biz de ekiplerimizle canla başla çalışıyoruz" diye konuştu.

"Allah böyle felaketleri kimsenin başına vermesin" diyen Ceylan, "Yaralarımızı sarmaya çalışıyoruz dört bir yandan. Bir taraftan yollar, bir taraftan ev ve bahçelerdeki suları çekerek diğer yandan ise hasar tespit çalışmalarını sürdürüyoruz" dedi.

Taşkın sonucu hasar gören evinde temizlik çalışmasını sürdüren Kadir Çınar da yaşadıklarını anlattı.

Çınar evinin içine dolan suyun 15 santimetre derinliğe ulaştığını, eşyalarının kullanılamaz hale geldiğini söyledi.