Kırklareli'nde tefecilik operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı

Palandöken gece kayağında adrenalin tutkunlarının vazgeçilmezi oldu

AA

Kırklareli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Babaeski ilçesinde E.D, B.D. ve A.T'nin tefecilik yaptığı belirlendi.

Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde özel harekat ekiplerinin de katılımı ile düzenlenen operasyonda 3 şüpheli belirlenen adreslerde gözaltına alındı.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda, suçtan elde edildiği değerlendirilen 22 bin 800 lira, 19 sentetik uyuşturucu hap, av tüfeği, 26 senet, 2 aracın rehin verildiğine dair noter belgesi, borçlu kişiye ait banka kartı, ruhsatsız silah, borç tutanakları, 88 boş senet ile borç miktarlarının yazıldığı defter ele geçirildi.

Operasyon kapsamında mağdur olduğunu iddia eden 40 kişinin ifadesinin alınacağı öğrenildi.