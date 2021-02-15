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Kırklareli'nde yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı

Kırklareli'nde olumsuz hava koşulları nedeniyle yiyecek bulmakta zorluk çeken yaban hayvanları için Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerince doğaya yem bırakıldı.

Kırklareli'nde yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı
AA

Vali Osman Bilgin, AA muhabirine, kış koşulları nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için ekiplerin harekete geçtiğini söyledi.

Ekiplerin ilk etapta Demirköy, Kofçaz ve Vize ilçelerinde çalışma yaptıklarını anlatan Bilgin, çalışmaların, ihtiyaç duyulması halinde tüm bölgede sürdürülebileceğini kaydetti.

Yaban hayvanlarına her zaman ve her koşulda destek olmaya çalışıldığını anlatan Bilgin, "Kış boyunca ağır geçen hava koşullarında yaban hayatı unutulmuyor. Doğa Koruma ve Milli Parklar Kırklareli Şubesi ekiplerince tabiata yem bırakılıyor. Bu sayede, yiyecek sıkıntısı çekebilecek yaban hayvanlarının, yerleşim alanlarından uzak tutulması ve doğal yaşam alanlarında kalmaları sağlanıyor." diye konuştu.

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