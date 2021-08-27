Kırklareli Valisi Bilgin Kovid-19'la mücadelede aşının önemini vurguladı

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Vali Bilgin, gazetecilere salgın sürecinin devam ettiğini anımsatarak hijyen ve mesafe kurallarına riayet edilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Salgına karşı en önemli etkenin aşı olduğunu vurgulayan Bilgin, "Kovid-19 salgın sürecinde aşının önemini hep birlikte görüyoruz. Aşı bu süreçte çok önemli, bazı illerimizde maalesef bırakın ikinci doz aşıyı birinci doz aşı olmayan çok ciddi bir nüfus var. Bu nüfusun biran evvel düşürülmesi gerekiyor." dedi.

-"Kırklareli'nde aşılanma oranı iyi"

Kırklareli'nde aşılama oranlarının çok iyi seviyede olduğunu anlatan Bilgin, aşılama oranları arttıkça vakaların gerilediğini kaydetti.

Aşı konusunda vatandaşların üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmeleri gerektiğini belirten Bilgin, "Burada en önemli silahımız, aşı ve alacağımız tedbirler. 'Aman bana olursa olur', 'bana bir şey olmaz' gibi yaklaşımlarda kesinlikle bulunmayalım. Biz hep birlikte bu toplumda yaşıyoruz. Hepimizin sorumlulukları var, hepimizin ailesi var, çevremizdeki esnafımızın geçim şartları ve benzeri konular var. Bu nedenle toplum için aşımızı olalım." ifadelerini kullandı.

Kırklareli, nüfusa göre aşılama oranında Türkiye genelinde 4. sırada, mavi kategoride yer alıyor.