Kırklareli Valisi Osman Bilgin'den gençlere aşı olmaları çağrısı

AA

Vali Bilgin, İlköğretim Haftası etkinlikleri kapsamında Ziya Gökalp İlkokulu'nda düzenlenen törende, eğitimin millet olarak vaz geçilmez unsurlardan olduğunu söyledi.

Türkiye'nin nüfus ve coğrafya itibariyle çok büyük olduğunu belirten Bilgin, dünyadaki pek çok ülke nüfusundan fazla öğrencinin Türkiye'de eğitim gördüğünü kaydetti.

Geçmişinden tarihinden yoksun bir gençliğin gelecek yaratamayacağını ifade eden Bilgin, bu nedenle öğretmenlerin sorumluluklarının büyük olduğunu dile getirdi.

Öğrencilere aşı çağrısında bulunan Bilgin, şunları kaydetti:

"Salgın süreci hepimizi yordu. Salgın henüz bitmiş değil. Bu süreci belki geçmiş ile karşılaştırdığımız da psikolojik olarak rahatlamamıza neden oldu ancak etkisinin devam ettiğini görmekteyiz. Aşı çağı gelmiş gençlerimizin muhakkak aşı olması gerekmekte. Siz değerli çocuklarımızın da maskelerini düzenli takması ve maske kalitelerine dikkat etmesi gerekiyor.

Çünkü bazı maskelere baktığımızda koruyucu özelliğinin olmadığını görüyoruz. Özellikle öğretmenlerimiz ve okul yöneticilerimiz en üst düzeyde hassasiyet göstermek zorunda. Karantina süreçlerinin uygulanmaması açısından tedbirleri en üst düzeyde tutmalıyız."

İl Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Kalkan da Kovid-19 tedbirlerinin okullarda en üst düzeyde tutulduğunu belirterek kurallara uyan öğrenci, öğretmen ile velilere teşekkür etti.

Konuşmaların ardından öğrenciler şiir okudu, halk oyunları ekibi gösterilerini sundu.