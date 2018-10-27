Kırklarelispor - Menemen Bld. karşılaşma önü

Türkiye 2.Lig Kırmızı Grup maçında Kırklarelispor ile Menemen Bld., 27 Ekim 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 13:30. Kırklarelispor 8 puana sahip olarak 13. sırada yer alırken Menemen Bld. 22 puanda ve 1. sırada. Ev sahibi Kırklarelispor, son 5 maçında 4 galibiyet, 1 beraberlik aldı. Menemen Bld., son 5 maçında 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 245 kodlu maçı oynayanlar; Kırklarelispor galibiyet oranı 2.85, beraberlik oranı 3.00, Menemen Bld. galibiyet oranı 1.75.

Kırklarelispor son hafta oynanan Bugsaş Spor maçında 0-2 kazandı.

Menemen Bld., Karşıyaka karşılaşmaında 3-3 berabere kaldı.

Kırklarelispor, evinde 1 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşadı ve 3 gol atıp 2 gol yedi.

Menemen Bld., dış sahada 4 galibiyete sahip. Bu maçlarda Menemen Bld. 6 kez gol sevinci yaşadı, 2 kez topu ağlarında gördü.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ