Çayırda görev alan hakemlerin dışında hakem kulesinde de hakemler, her müsabakayı kurulan özel ekranlardan takip ederek tartışmaya yol açan pozisyonları yavaşlatılmış bir şekilde tekrar izliyor.

Türkiye Güreş Federasyonu Yağlı Güreş Merkez Hakem Komitesi Başkanı Mehmet Yılmaz, Kırkpınar'da güreşecek pehlivanların kayıt işlemlerinin devam ettiğini bu sene çayıra çıkacak pehlivan sayısında rekor katılım beklediklerini belirtti.

Pehlivanlar kadar Kırkpınar'da görev alacak hakemlerin de büyük bir heyecanla çayıra çıkmaya hazırlandıklarını aktaran Yılmaz, bu sene er meydanında 101 hakemin görev yapacağını vurguladı.

Bu sene Dünya Kupası'nda ilk defa uygulanan Kırkpınar'da ise geçmişte de başvurulan VAR bezeri bir sistemle güreşleri yakından takip edeceklerini anlatan Yılmaz, şöyle konuştu:

"Pehlivan bir yıl boyunca çalışarak geliyor. Kırkpınar güreşçilerin olimpiyatıdır. Her güreşçinin hayalinde bir gün başpehlivan olmak ve altın kemeri almak yatıyor. Güreşçiler gibi hakemlerimiz de Kırkpınar'a hazır olmak zorunda. Müsabakaları yakından takip edip, doğru ve hızlı karar vermeliler. Bu sene Dünya Kupası'nda VAR sistemi kullanıldı. Biz de buna benzer bir sistem kullanarak tartışmalı pozisyonlara mahal vermeyeceğiz. Tartışmalı pozisyonlar kurulan sitemde hakemler tarafından tekrar izlenerek yanlış karar verilmesinin önüne geçilecek."

Mehmet Yılmaz, bu yıl başpehlivanlıkta çok çekişmeli güreşler olacağını dile getirerek, başaltında 67 olan pehlivan sayısını zaman içerisinde 100 kişiye çıkartarak güreşleri daha da çekişmeli hale getireceklerini söyledi.

Bu sene Kırkpınar'a yaklaşık 2 bin 500 pehlivanın katılmasını beklediklerini ifade eden Yılmaz, çayıra çıkacak tüm güreşçilere başarı diledi.

KIRKPINAR AĞASI KENT GİRİŞİNDE KARŞILANDI

657. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri kapsamında düzenlenen törenle, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Kırkpınar Ağası Seyfettin Selim'i kent girişinde karşıladı.

Başkan Gürkan'ın yanı sıra aralarında, siyasetçiler, sivil toplum örgütü temsilcileri ve eski Kırkpınar ağalarının da bulunduğu kortej, ağayı karşılamak üzere belediye önünden davul ve zurnayla Talatpaşa Asfaltı'na kadar yürüdü.

Şehirde konakladığı otelden yaya olarak hareket eden Kırkpınar Ağası Seyfettin Selim'le buluşan başkan Gürkan, Selim'e çiçek verdi. İki altın kemerli ağaya üçüncü altın kemeri takan Başkan Gürkan, ağalığın Kırkpınar'ın olmazsa olmaz dört unsunu arasında yer aldığını vurguladı.

Bu unsurların en başında pehlivanın geldiğini anlatan Gürkan, "Yağlı güreş, Kırkpınar'sız olmaz. Pehlivanlarımızı cesaretlendiren aşka, şevke getiren, cenk havası çalan davul zurna ekibimiz de bu unsurlardan biridir. Diğeri de Hazreti Hamza'dan beri bu geleneği sürdüren pehlivanlarımızı dualayarak, salavatlayarak er meydanına, Kırkpınar çayırına salan cazgırlarımızdır. Yine en önemlisi de Kırkpınar'daki davul zurnayı, cazgırı birleştiren ve şahsında kişiliğinde yağlı güreşi temsil eden ağadır." diye konuştu.

Bugüne kadar Kırkpınar'a hizmet etmiş tüm ağalara teşekkür eden Recep Gürkan, şunları kaydetti:

"Kırkpınar tarihinde ilk defa bir ağa iki altın kemeri almaya hak kazandı. O da ağamız, sevgili kardeşim Seyfettin Selim'dir. Kutluyorum kendisini. 657. Kırkpınar'ın güreşlerinin açılış gününde, bir ilki yaşıyoruz. Şimdi Kırkpınar Ağası iki altın kemerli tek ağası Seyfettin Selim'e 657. Kırkpınar'ın altın kemerini takarken, sizlerin de gördüğü gibi göğsüne bir şeref madalyası olarak üçüncü altın kemeri takıyorum. İnşallah üçüncü altın kemeri ebediyen almak Seyfettin Selim kardeşime nasip olur. Hayırlı uğurlu olsun."

Ağanın da katıldığı korteji, belediye binası önünde Edirne Valisi Günay Özdemir karşıladı ve Atatürk Anıtı'na kadar yürüyüş devam etti. Anıta çelenk konulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Korteje katılanlar Pehlivan Mezarlığı'nda dua etti. 657. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin resmi açılışı, bu akşam Sarayiçi Er Meydanı'nda yapılacak.