BAŞPEHLİVANA 550 BİN LİRA ÖDÜL

Edirne Belediyesi tarafından 663'üncü Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin başpehlivanına bu yıl 550 bin TL'lik para ödülü verecek. Başpehlivan ikincisine 275 bin TL, başpehlivan üçüncüsü olacak 2 güreşçiye de 140'ar bin TL para ödülü verilecek. Tüm boylarda dereceye girecek olan başpehlivanlara verilecek olan para ödülü, yolluk ve tur ücretleri ile bu yıl 3 milyon TL'ye ulaşacak.