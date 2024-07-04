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        Haberler Bilgi Gündem Kırkpınar Yağlı Güreşleri ne zamana kadar devam edecek? 663. Kırkpınar Yağlı Güreşleri için tarihler açıklandı!

        Kırkpınar Yağlı Güreşleri ne zamana kadar devam edecek?

        Gözler Kırkpınar Yağlı Güreş müsabakalarına çevrildi. Edirne Belediyesi, UNESCO Somut Olmayan Kültür Mirası Listesi'nde bulunan Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ne bir kez daha ev sahipliği yapmaya hazırlandı. Çoşku ile karşılanan 663. Kırkpınar Yağlı Güreşleri hakkında merak edilenleri haberimizde derledik. İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.07.2024 - 21:03 Güncelleme: 04.07.2024 - 21:20
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        Büyük bir ilgi ile takip edilen Kırkpınar Yağlı Güreşleri için geri sayım sona erdi. 663. Kırkpınar Yağlı Güreşleri Festivali’nin tarihi netlik kazandı. Edirne Belediye tarafından alınan karar ile festival tarihi belirlendi. Bu kapsamda, "Kırkpınar Güreşleri ne zaman, hangi tarihe kadar devam edecek?" sorularına yanıt aranıyor. İşte 663. Kırkpınar Yağlı Güreşleri hakkında güncel bilgiler...

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        KIRKPINAR YAĞLI GÜREŞLERİ NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

        Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri bu sene 663. defa gerçekleştiriliyor. UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Listesi'ndeki Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri 4-7 Temmuz tarihleri arasında yapılacak.

        Başpehlivanlık ön eleme müsabakalarıyla Sarayiçi Er Meydanı'nda başlayacak güreşler, 7 Temmuz Pazar gününe kadar çeşitli boyların güreşleriyle devam edecek ve başpehlivanlık final müsabakasıyla sona erecek. Müsabakalar TRT Spor ekranlarından canlı olarak takip edilebilecek.

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        BAŞPEHLİVANA 550 BİN LİRA ÖDÜL

        Edirne Belediyesi tarafından 663'üncü Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin başpehlivanına bu yıl 550 bin TL'lik para ödülü verecek. Başpehlivan ikincisine 275 bin TL, başpehlivan üçüncüsü olacak 2 güreşçiye de 140'ar bin TL para ödülü verilecek. Tüm boylarda dereceye girecek olan başpehlivanlara verilecek olan para ödülü, yolluk ve tur ücretleri ile bu yıl 3 milyon TL'ye ulaşacak.

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