660. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde son gün heyecanı sürüyor. Çeyrek final ve yarı final karşılaşmalarının ardından gözler Başpehlivanlık güreşine çevrildi. İşte Kırkpınar Başpehlivanlık güreşi hakkında merak edilenler...
KIRKPINAR ÇEYREK FİNALE KALAN İSİMLER
Ali Gürbüz
Orhan Okulu
Osman Aynur
Serhat Gökmen
İsmail Koç
Yıldıray Akın
Şaban Yılmaz
Faruk Akkoyun
KIRKPINAR YARI FİNALİSTLER KİM?
3. Tur müsabakalarının ardından Edirne'de çeyrek final için çayıra çıkıp rakibinin sırtını yer değdiren isimler İsmail Koç, Orhan Okulu, Ali Gürbüz ve Faruk Akkoyun oldu.
KIRKPINAR'DA BAŞPEHLİVANLIK YARIŞI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Başpehlivanlık final güreşi ise saat 17.30'da yapılacak ve müsabakanın galibi altın kemeri kazanacak. Güreşler DMAX'ten canlı olarak yayınlanıyor.
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