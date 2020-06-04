Kırlangıçlar boş olan okulun duvarına yuva yaptı - MUŞ

AA

Her yıl Eralan köyüne gelerek okulun çatı saçaklarının altında yuva yapan kırlangıçlar, çıkardıkları ses ve görüntülerle dikkati çekiyor.Köy muhtarı Turan Yiğit, yaptığı açıklamada, kırlangıç göçünün geçmiş yıllarda öğrencilerin eğitiminin devam ettiği döneme denk geldiğini bu yıl ise salgın nedeniyle okulların boş olduğu zaman yaşandığını anlattı.Yüzlerce kırlangıcın okulun etrafını sardığını söyleyen Yiğit, "Geçen yıllarda çocuklar okuldayken kırlangıçlar az geliyordu. Çocuklar olmayınca şu an okulun dört tarafını sarmışlar. Biz de onları seyrediyoruz. Elimizden geldiğince onları ağırlıyoruz. Okullar kapalı, çocukların yerine kırlangıçlar sarmış okulumuzu. Yuvalara zarar gelir diye okulumuzu boyamıyoruz." diye konuştu.