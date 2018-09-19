Kirli bebek bezinden çevre dostu yakıt üretilecek

Hollanda'da her yıl yaklaşık yarım milyon çocuk tarafından kullanılan bebek bezleri, özel bir yöntemle geri dönüştürülerek çevre dostu yakıt, biyogaz, plastik ve suni gübre üretilecek.

Atık bebek bezleri, Hollanda'nın en önemli çevre sorunlarından biri. Ülkedeki bir çocuk, tuvalet alışkanlığı edinene kadar ortalama 5 bin bebek bezi kullanıyor.

Buna, idrar kaçırma sorunu yaşayan yaşlıların kullandığı bezler de eklenince, sorun ciddi boyutlara ulaşıyor.

Kişi başı 150 - 200 kilo katı atığın toplandığı ülkede, her yıl ortalama 500 bin çocuk bebek bezi kullanıyor.

Giderek artan atık bez sorunu, Aralık ayından itibaren önemli ölçüde çözülmüş olacak. Atık bebek bezlerinin geri dönüştürülmesi amacıyla yaklaşık 2 yıldır devam eden denem çalışmaları başarıyla sonuçlandı.

ARN adlı atık işleme şirketi tarafından Nijmegen kenti yakınlarındaki Weurt kasabasında, kirli bebek bezlerini geri dönüştürecek fabrikanın yapımına başlandı.

Aralık ayından itibaren fabrikada atık bebek bezleri geri dönüştürelecek. Bebek bezleri, 40 bar basınç ve 250 santigrat dereceye dayanıklı çelik reaktörde eritilecek.

Yüksek ısı ve basınç sayesinde bebek bezinin bileşimindeki plastik ve diğer maddeler ayrıştırılacak.

Atık bezlerin geri dönüşümü konusunda 7 yıldır çalışma yapan ve bu konuda patent alan William Elsinga'ya göre, yüksek ısıda yapılan ayrıştırma işlemi sırasında bebek bezlerindeki bakteri, virüs ve ilaç artıkları da tamamen yok oluyor.

Elsinga, Hollanda Televizyonu'na yaptığı açıklamada, zararlı maddelerden arındırılan bezlerin güvenli bir şekilde yeni ürünlere dönüşeceğini vurguladı.

Kullanılmış bebek bezlerinden çevre dostu biyogaz, plastik, suni gübre ve elektrik santrallerinde kömür yerine kullanılabilen biyokütle elde edilecek.

Hollanda'daki bir çok belediye, atık bezleri yakmak yerine yeni fabrika için toplamaya başladı.

Bunlardan biri de Utrecht kenti yakınlarındaki Soest Belediyesi. Çevreden sorumlu belediye başkan yardımcısı Nermina Kundiç, 13 ayrı toplama noktası oluşturduklarını belirterek, geri dönüşüm sayesinde hammadde israfının önleneceğini söylüyor.

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