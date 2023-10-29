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O eve girmekten ölesiye korkan Medine ise Songül için tüm tehlikeleri göğüslenmeye kararlıdır. Hayriye ise Nergis ile yaptığı anlaşmanın sonuçlarında evdeki herkesin ne kadar kötü etkilendiğini görünce vicdan azabı çekmeye başlar.



Fakat Aylin’in Yasemin’in aklını kötü planlar ile çelmesi ile bu kavga çok daha hayati tehlike taşımaya başlayacaktır. Songül’ün yokluğunda Canan’la da ilgilenen Hayriye’nin kardeş kavgasında ikili oynuyor olmasının tehlikeli sonuçları olacaktır.