Kirli Sepeti konusu nedir ve gerçek hikaye mi? Fox TV Kirli Sepeti dizisi oyuncuları kimler?
Fox TV'nin kısa sürede hatırı sayılır bir izleyici kitlesi yakalayan yeni dizisi Kirli Sepeti, bu akşam 3. yeni bölümüyle ekranlara geliyor. Ayça Bingöl, Ceren Moray ile Cansu Tosun'un başrollerini üstlendiği dizi, Pazar günleri izleyicilerin karşısına çıkıyor. İşte, 3. bölümü merakla beklenen Kirli Sepeti dizisinin konusu, oyuncuları ve gerçek hikaye olup olmadığına ilişkin bilgiler...
Yönetmenliğini Ece Erdek Koçoğlu'nun, senaryosunu ise Merve Girgin Aytekin yazdığı Fox TV'nin çiçeği burnunda yeni dizisi ‘Kirli Sepeti’, bu akşam 3. bölümüyle yayınalancak. Tamamen kurgusal bir hikaye olan ve çekimleri İstanbul'da gerçekleştirilen Kirli Sepeti dizisine dair bilgileri bir araya getirdik..
KİRLİ SEPETİ KONUSU NEDİR?
İstanbul'un zengin muhitlerinden birinde, butik bir sitede çalışan hizmetliler ve onların iş verenlerinin iç içe geçmiş hayatlarını konu edinen dizide; yukarıdakiler ve aşağıdakiler arasındaki büyük uçuruma da tanıklık ediyoruz. Aşkın, sırların, yalanların ve bütün bunlara inat sırt sırta vermiş üç kadının; bazen ağlatan, bazen de güldüren hikayesini izleyeceğiz Kirli Sepeti'nde...
KİRLİ SEPETİ OYUNCULARI KİMLER?
Ayça Bingöl, Ceren Moray, Cansu Tosun, Serkay Tütüncü, Halil İbrahim Ceyhan, Melisa Döngel, Gözde Seda Altuner, Bestemsu Özdemir, Aleyna Özgeçen, Deniz Sarıkaş, Serhat Kılıç ve Devrim Yakut, Kirli Sepeti oyuncu kadrosunda yer alıyor.
KİRLİ SEPETİ 3. BÖLÜMDE NELER OLACAK?
İlkgül’ün ağabeyinin aslında niye hastalandığını Songül’den saklaması anne-kızın aralarının açılmasına sebep olur. Bir evladının hasta, diğerinin ise kendine dargın olması Songül’ün kendi anneliğini sorgulamasına sebep olur.
Songül’ün yokluğunda Canan’la da ilgilenen Hayriye’nin kardeş kavgasında ikili oynuyor olmasının tehlikeli sonuçları olacaktır.
İşinin güvende olduğuna inanan Medine ise Aylin’in onu kovdurma planını öğrenir.
Annesiyle kavgalı olan İlkgül ise ağabeyini korumak ile annesi ve Kahraman’a Meryem ve İlkkan hakkındaki gerçekleri anlatmak arasında kalır.