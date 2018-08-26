

İran'ın batısındaki Kirmanşah kenti yakınlarında meydana gelen 6.0 büyüklüğündeki deprem can kaybına neden oldu. Irak’ın başkenti Bağdat ile bazı kentlerde de hissedildiği belirtilen depremle ilgili olarak İran Acil Müdahale Kurumu'ndan yapılan açıklamada, Tazeabad ilçesinde meydana gelen depremde 2 kişinin hayatını kaybettiği, 241 kişinin yaralandığı belirtildi.

41 ARAMA KURTARMA EKİBİ GÖNDERİLDİ

Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezi'nden yapılan açıklamada ise depremin yerin 8 kilometre derinliğinde oluştuğu kaydedildi. İran devlet televizyonunda yayınlanan haberde ise Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı İshak Cihangiri'nin konuya ilişkin yetkililerden bilgi aldığı ve halkın ihtiyaçlarının karşılanması için Acil Müdahale Kurumu'na talimat verdiği belirtildi. Bu kapsamda, 41 arama-kurtarma ekibinin bölgede çalışma yaptığı aktarıldı.

9 AY ÖNCEKİ DEPREMDE 620 KİŞİ ÖLMÜŞTÜ

Haberde, depremin Batı Azerbaycan ve Irak'ın kuzeyinde de hissedildiği, vatandaşların geceyi dışarıda geçirdiği bildirildi. Öte yandan depremin Irak'ın kuzeyindeki Halepçe, Süleymaniye ve Erbil kentlerinde de hissedildiği bildirildi. Irak-İran sınırında, 12 Kasım 2017'de meydana gelen 7.3 büyüklüğündeki depremde İran'ın Kirmanşah eyaletinde 620 kişi hayatını kaybetmişti.

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