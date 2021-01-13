'Kırmızı alarm' verilen Tunca Nehri'nde görüntülendi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerYaşam
ABONE OL

'Kırmızı alarm' verilen Tunca Nehri'nde görüntülendi

Edirne'den geçen Tunca Nehri'nin debisi kırmızı ikaz seviyesine yükseldi. Debisi artan nehirde su maymunları da görüntülendi

'Kırmızı alarm' verilen Tunca Nehri'nde görüntülendi
AA

Hem kaynağını aldığı Bulgaristan hem de Edirne'deki kuvvetli sağanaklara bağlı olarak Tunca Nehri'nin debisi 24 saatte yaklaşık 20 kat arttı.

AA'nın haberine göre Suakacağı mevkisindeki ölçüm istasyonundan dün 12 metreküp/saniye olarak ölçülen debi, son ölçümde 210 metreküp/saniye seviyesine çıktı.

Bu nedenle kritik seviyede akan nehir için "kırmızı ikaz" verildi. Nehir, Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin de yapıldığı Sarayiçi mevkisinde yer yer taştı.

SU MAYMUNLARI DA GELDİ

Bu arada, debisi artan nehirde su maymunları da görüntülendi.

Kemirgenlerin en büyüğü olarak nitelenen su maymunlarının Bulgaristan'da kürkleri için beslendiği çiftliklerden, suyun yükselmesiyle akıntıya kapılıp geldikleri düşünülüyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Günlük burç yorumları! 13 Ocak 2021 Çarşamba
YAŞAMGünlük burç yorumları!
12 Ocak Süper Loto sonuçları 2021 - Milli Piyango Süper Loto çekilişi sonuç sorgula
YAŞAM12 Ocak Süper Loto çekiliş sonuçları
14 Ocak'ta Uranüs retrosu bitiyor! İşte burçlara etkisi - Haberler
YAŞAMUranüs retrosu bitiyor! İşte burçlara etkisi
SON DAKİKA 12 Ocak 2021 Süper Loto sonuçları AÇIKLANDI - Süper Loto çekiliş sonucu sorgulama! Büyük ikramiye.
YAŞAM12 Ocak 2021 Süper Loto sonuçları açıklandı!
MÜTHİŞ KEŞİF! Sultan 1. Kılıçarslan'ın mezarı bulundu! Son dakika haberleri
YAŞAMHeyecanlandıran keşif! Sultan 1. Kılıçarslan'ın ...
Tavuk etini besin değerini koruyarak pişirmenin püf noktaları
YAŞAMTavuk etini pişirirken bu detaya dikkat!
Halit Ergenç'ten risotto tarifi
YAŞAMHalit Ergenç'ten risotto tarifi
Akdeniz’de çekilmiş en şahane 13 film
YAŞAMAkdeniz’de çekilmiş en şahane 13 film
Bağışıklığı güçlendiren 5 çorba
YAŞAMBağışıklığı güçlendiren 5 çorba
Gaziantep'in ünlü aşçısından simit katmer
YAŞAMGaziantep'in ünlü aşçısından simit katmer