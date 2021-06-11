Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündem
ABONE OL

Kırmızı bültenle aranırken Muğla'da yakalanan firari tutuklandı

Muğla'nın Milas ilçesinde, 1979 yılında polis memuru Muammer Sencer'in şehit edildiği olayın faillerinden olduğu belirtilen, kırmızı bültenle aranırken yakalanan Hüseyin Karakuş (63) emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Kırmızı bültenle aranırken Muğla'da yakalanan firari tutuklandı
DHA

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM),dün yazılı açıklama yaparak hakkında kesinleşmiş 12 yıl 6 ay hapis cezası bulanan Hüseyin Karakuş'un yakalandığını duyurdu. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Emniyet istihbarat birimlerinin başarılı çalışması sonucu, Türkiye Komünist Partisi/Marksist Leninist (TKP/ML) terör örgütü kırsal alan yapılanması Türkiye İşçi Köylü Kurtuluş Ordusu (TİKKO) içerisinde geçmiş dönemde Merkez Komite Üyesi olarak faaliyet yürüten, örgüt adına çok sayıda illegal-silahlı eyleme katılan, 1979 yılında örgüt mensupları ile çıkan çatışmada Muammer Sencer isimli polis memurunun şehit edildiği olayın faillerinden olan, kırmızı bültenle uluslararası düzeyde aranan terörist, Muğla'nın Milas ilçesinde düzenlenen operasyonla yakalandı" denildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Hüseyin Karakuş, tutuklandı.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son dakika haberleri! Yıldırım düştü, çok sayıda hayvan can verdi
GÜNDEMYıldırım düşmesi sonucu 21 hayvan can verdi
Hac Suresi meali ve fazileti nedir? Hac Suresi kaçıncı sayfada? İşte Hac Suresi Arapça ve Türkçe okunuşu
GÜNDEMHac Suresi meali ve fazileti nedir?
İstanbul'da FETÖ'den aranan şüphelilere yönelik operasyon
GÜNDEMİstanbul'da FETÖ operasyonu
Jandarmadan 'yaban hayatı' eğitimi - Haberler
GÜNDEMJandarmadan 'yaban hayatı' eğitimi
Hangi ülkeler maskeleri çıkardı?
GÜNDEMHangi ülkeler maskeleri çıkardı?
Meryem Suresi Arapça - Türkçe okunuşu: Meryem Suresi meali, konusu Diyanet - Meryem Suresi oku!
GÜNDEMMeryem Suresi Arapça - Türkçe okunuşu
BEYAZ TABAKA! Son dakika: Müsilaj havadan görüntülendi! - Haberler
GÜNDEMMüsilaj havadan görüntülendi!
Enbiya Suresi anlamı nedir? Enbiya Suresi kaçıncı sayfada? Enbiya Suresi okunuşu ve tefsiri
GÜNDEMEnbiya Suresi anlamı nedir?
'Kız kaçırma' kavgasında amcasını öldürdü
GÜNDEM'Kız kaçırma' kavgası kanlı bitti
Kehf Suresi Arapça - Türkçe okunuşu: Kehf Suresi meali, fazileti Diyanet - Kehf Suresi oku
GÜNDEMKehf Suresi Arapça - Türkçe okunuşu