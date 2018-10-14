Kırmızı et
İş-Yaşam
Haberler > Ekonomi > İş-Yaşam

Kırmızı et üreticileri yükselen kesim fiyatlarından memnun

Türkiye Kırmızı Et Üreticileri Merkez Birliği (TÜKETBİR) Başkanı Bülent Tunç, dana karkas kesim fiyatlarının artırıldığını belirterek, "Besiciden etin alım fiyatlarında yapılan artış kırmızı et üreticilerimizi rahatlatmıştır." dedi

14.10.2018 - 13:07 | Güncelleme:  AA

Tunç, AA muhabirine, besiciden et alım fiyatlarının artmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin karkas etin besiciden alım fiyatına ilişkin, "26 lira olan ithal menşeili karkas et fiyatlarını Et ve Süt Kurumu olarak bugünden itibaren 28 lira olarak uygulayacağımızı açıklamak istiyorum. Yerlideki 28 lira olan karkas et fiyatımızı bugünden itibaren 29 lira olarak uygulamaya alıyoruz." ifadelerini anımsatan Tunç, "Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'ye teşekkür ediyoruz. Üreticiler dana karkas kesim fiyatlarının artırılmasını sevinçle karşıladı. Besiciden etin alım fiyatlarında yapılan bu artış kırmızı et üreticilerimizi rahatlatmıştır." diye konuştu.

Tunç, son bir yıl içerisinde yem fiyatlarına gelen zamların ve Kurban Bayramı'ndan sonra çıkan spekülatif haberlerin üreticileri zora soktuğuna işaret ederek, "Bu süreçler üreticimize zarar vermeye başladı. Yerli üretim de etkilenmeye başladı. Üreticiler maliyetlerini kurtarmak için kesim yaptırıyorlardı. Birçok üreticimiz kesilen hayvanın yerine yenisini alamıyordu." ifadelerini kullandı.

KARKAS ET İTHALATI DURDURULMALI

Alım fiyatlarının artırılmasıyla rahat bir nefes alacak üreticilerin karkas et ithalatının durdurulmasını beklediğini aktaran Tunç, bu yöndeki kararın sektörün geleceği için çok önemli olduğunu anlattı. Tunç, TÜKETBİR olarak Türkiye'de talep edilen eti karşılamaya hazır olduklarını da ifade etti.

Tunç, kırmızı et üreticilerinin, Türkiye'nin geçirdiği zor günlerde fedakarlıkta bulunmaya devam edeceklerinin altını çizerek, üreticilere verilen desteklerin her zaman karşılık bulacağını söyledi.

Ucuz et tüketilmesi amacıyla, yaklaşık bir yıl başlatılan projenin yerli üretimi destekleyecek şekilde devam ettirilmesi gerektiğini vurgulayan Tunç, "Anlaşmalı zincir marketlere verilecek etlerin iç piyasadaki üretimden karşılanması üreticiyi daha da rahatlatacaktır. Bu da ilerleyen süreçte yerli üretimin artmasına katkı sağlayacaktır." diye konuştu.

 

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
Sen de Düşüncelerini Paylaş!
2000
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
Yorumlar 0
İLGİNİZİ ÇEKECEK HABERLER