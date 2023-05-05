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Kırmızı et üretimi 2022'de yıllık yüzde 12,3 artışla ilk kez 2 milyon tonu geçti

Türkiye'nin toplam kırmızı et üretimi, geçen yıl bir önceki seneye göre yüzde 12,3 artarak ilk kez 2 milyon tonu geçti ve 2 milyon 191 bin 625 tonla rekor seviyeye ulaştı

Kırmızı et üretimi 2022'de yıllık yüzde 12,3 artışla ilk kez 2 milyon tonu geçti
HABERTURK.COM

Türkiye İstatistik Kurumu, 2022 yılına ilişkin kırmızı et üretim istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, 2021'de 1 milyon 952 bin 38 ton olan kırmızı et üretimi, 2022'de yüzde 12,3 artışla 2 milyon 191 bin 625 ton olarak hesaplandı. Böylece 2001 yılından bu yana oluşan istatistikler dikkate alındığında, ilk kez kırmızı et üretimi 2 milyon tonu aşarak rekor kırdı.

2022'de, bir önceki yıla göre sığır eti üretimi yüzde 7,7 yükselerek 1 milyon 572 bin 747 ton, koyun eti üretimi yüzde 26,8 artarak 489 bin 354 ton, keçi eti üretimi yüzde 22,6 yükselişle 115 bin 938 ton, manda eti üretimi de yüzde 25,4 artarak 13 bin 586 ton oldu.

Son 10 yıla ilişkin kırmızı et üretim tahminleri incelendiğinde, toplam kırmızı et üretiminin 2013 yılında 1 milyon 99 bin 81 ton iken 2022'de 2 milyon 191 bin 625 tona ulaştığı görüldü.

Kırmızı et üretiminin 2022'de yüzde 71,8'ini sığır eti, yüzde 22,3'ünü koyun eti, yüzde 5,3'ünü keçi eti ve yüzde 0,6'sını manda eti oluşturdu.

Kırmızı et üretim tahmini, Tarımsal İşletmelerde Hayvansal Üretim Araştırması'ndan elde edilen demografik verilere dayalı belirlenen "kasaplık güç oranı"yla hesaplanan "iç popülasyondan kesilen hayvan sayısı" ile "ithalattan kesilen hayvan sayısı"nın ortalama karkas ağırlıklarıyla çarpılması suretiyle elde ediliyor.

Son 2018-2022 dönemine ilişkin kırmızı et üretim miktarları şöyle:

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