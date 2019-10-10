Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Haberlerİş-Yaşam

"Kırmızı ete zam yok"

AA

Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkan Vekili Osman Yardımcı, kırmızı ete zam yapılacağı yönündeki söylemlerin sektöre zarar verdiğini belirterek, "Ete zam yok. Bir-iki ay da kesinlikle ete zam olmayacak." dedi

Kırmızı et zam

Yardımcı, Türkiye'de 2016'da 14 milyon 800 bin olan büyükbaş hayvan sayısının geçen sene 17 milyon 42 bin 506'ya ulaştığını söyledi.

Kırmızı ete yüzde 20 zam yapılacağı yönündeki açıklamaları "spekülatörlük" olarak nitelendiren Yardımcı, Kurban Bayramı dolayısıyla herkesin dolabında et olduğunu belirtti.

"Türkiye'de şu anda et sıkıntısı yok. Neye istinaden 'yüzde 20 zam yapılacak' diye açıklama yapılıyor. Ete zam yok. Bir-iki ay da kesinlikle ete zam olmayacak." diyen Yardımcı, kışın köylerden hayvan az indirildiği için 50 kuruş-1 lira zam gelebildiğini dile getirdi.

Basında yer alan zam açıklamalarının sektörü olumsuz etkilediğini savunan Yardımcı, şunları kaydetti:

"Ete yüzde 20 zam geldiği zaman 32 liraya kesilen danada bir kilo ette 6 lira fark eder. 300 kilo hayvanda bin 800 lira fark yapar. Üretici de 2 bin lira zam gelecek diye malını bekletiyor. Yem veriyor o zaman yağa oturuyor kalitesi düşüyor. İşletmecilerin işine geliyor. Salam, sosis ve sucukta onları kullanabilirler. Zam yapılacak diye vatandaşları kandırmayalım, yüzde 20 zamda 50 liralık et 60 lira olur. Vatandaş dükkana girmeden ayağını kesiyoruz. Bizde zam yok."

"BİR YILDA 2 LİRA ZAM YAPILDI"

Yardımcı, Türkiye'de hayvancılığın daralmadığını, aksine genişlediğini ifade ederek, buzağı ölümlerini önleme çalışmalarının sektöre çok katkısı olduğunu söyledi.

"Etimiz de çok hayvanımız da var. Dışarıdan et ithalatı olmaması gerekiyor, besin materyali gelsin ama et gelmesin." diyen Yardımcı, geçen sene 48 lira olan kırmızı etin kilogramının bu sene 50 lira olduğunu anımsattı.

Kırmızı ete bir senede iki lira zam geldiğini belirten Yardımcı, "Et temel gıda maddesidir. Kırmızı ete zam dedikoduları sektöre zarar veriyor, işimizi aksatıyor. Vatandaş yarım kilo kıyma alayım diyor, yüzde 20 zam açıklamasını okuyunca vazgeçiyor." dedi.

 

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Dış ticaret endeksleri
İŞ-YAŞAMDış ticaret endeksleri açıkladı
İSO Türkiye İhracat İklimi Endeksi eylülde 50,3 oldu
İŞ-YAŞAMİSO Türkiye İhracat İklimi Endeksi eylülde 50,3 oldu
İstihdam seferberliğinde 1 milyon eşiği aşıldı - Haberler
İŞ-YAŞAMİstihdam seferberliğinde 1 milyon eşiği aşıldı
ABD günlük petrol üretiminde rekor kırıldı
İŞ-YAŞAMABD petrol üretiminde rekor kırdı
Bakan Albayrak'tan Barış Pınarı Harekatı açıklaması: Rabbim ordumuzu muzaffer kılsın
İŞ-YAŞAM'Rabbim ordumuzu muzaffer kılsın'
'İş dünyamız tüm gücüyle devletimizin ve ordumuzun yanındadır'
İŞ-YAŞAM'İş dünyamız ordumuzun yanındadır'
Esnaf temsilcilerinden Barış Pınarı Harekatı'na destek
İŞ-YAŞAM'Esnafın duası Mehmetçikle'
Ekonomi etkilenmesin diye önlemler alınıyor
İŞ-YAŞAMEkonomide önlemler alındı
Küresel belirsizlikler CEO değişimlerini rekor düzeye yükseltti- haberler
İŞ-YAŞAMŞirketlere CEO dayanmıyor
Bakan Varank: Türk lirasının arkasında durun
İŞ-YAŞAM"Türk lirasının arkasında durun"

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X