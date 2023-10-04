Kırmızı göz hastalığı (konjonktivit) yayılıyor! Kırmızı göz hastalığı belirtileri nelerdir ve nasıl bulaşır?

Kırmızı göz hastalığı (konjonktivit) yayılıyor! Kırmızı göz hastalığı belirtileri nelerdir ve nasıl bulaşır?

Pakistan'ın Pencap eyaleti çocuklarda görülen kırmızı göz "konjonktivit" hastalığı nedeniyle okulları tatil etti. Dünyada ve ülkemizde sıklıkla görülmeye başlayan konjonkivit hastalığı gözün akını ve göz kapaklarının iç yüzeyini kaplayan konjonktiva isimli ince zarın iltihaplanması sonucu görülür.

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KONJONKTİVİT (KIRMIZI GÖZ HASTALIĞI) BELİRTİLERİ NELERDİR?

Halk arasında kırmızı göz hastalığı olarak bilinen konjonktivitte göz ve göz çevresinde ortaya çıkan belirtileri şunlardır;

- Bir veya her iki gözde kızarıklık

- Göz kapaklarında şişme

- Tek veya her iki gözde kaşıntı

- Gözyaşı üretiminin artması

- Gözün içinde bir şey varmış gibi gözleri ovuşturma isteği

- Çapak oluşturan ve sabahları gözleri açmayı zorlaştıran akıntı

- Işığa karşı duyarlılık

- Alt göz kapağı içinde foliküller