2 kişinin can verdiği kırmızı ışık faciasında sürücü tutuklandı
Aksaray'da kırmızı ışık ihlali yaptığı iddia edilen büyükbaş hayvan yüklü kamyonetin servis minibüsüne çarpması sonucu 2 kişinin öldüğü, 19 kişinin de yaralandığı kazada yeni bir gelişme yaşandı. Tedavi gördüğü hastaneden taburcu edilen sürücü, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı
Aksaray'da, kırmızı ışıkta geçerek 2 kişinin ölümüne sebep olan sürücü Erol Özkök (27), tutuklandı.
Kaza, 24 Ekim günü saat 08.30 sıralarında Aksaray-Ankara Karayolu'nun 15'inci kilometresinde Yeni Mahalle Kavşağı'nda yaşandı. Ankara istikametinden Aksaray'a seyreden Erol Özkök (27) idaresindeki büyükbaş hayvan yüklü kamyonet ile kavşaktan dönüş yapan Fahrettin Ö. (55) yönetimindeki servis minibüsü çarpıştı.
2 MESAİ AKKADAŞI CAN VERDİ
Güvenlik kamerasına yansıyan kazada, kamyonet sürücüsünün kırmızı ışıkta geçtiği görüldü. Çarpışmanın etkisiyle hurdaya dönen araçlar şarampole savruldu. Servis minibüsünde bulunan Bahtiyar Görgülü olay yerinde hayatını kaybederken, aynı servis aracında bulunan mesai arkadaşı Memduha Kılıç ise kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
BÜYÜKBAŞ HAYVANLAR DA ÖLDÜ
Sürücülerle birlikte yaralanan toplam 19 kişi hastanede tedavi altına alınırken, çok sayıda büyükbaş hayvan da öldü.
TEDAVİSİNİN ARDINDAN ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Kazanın ardından yaralanarak hastanede tedavi altına alınan, kırmızı ışık ihlali yapan Erol Özkök tedavisinin tamamlanmasının ardından taburcu edilerek polis ekiplerince Aksaray Adliyesine götürüldü. Burada hakim karşısına çıkarılan kamyonet sürücüsü tutuklanarak cezaevine gönderildi.