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Haberler Gündem 3. Sayfa Kırmızı ışıkta çocukların gözü önünde kavga! - Güncel haberler
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Gaziosmanpaşa'da trafikte kavga

İstanbul Gaziosmanpaşa'da trafikte korku dolu anlar yaşandı. İlçede kırmızı ışıkta karşıya geçmeye çalışan yaya ile bir sürücü, çocukların gözü önünde kavga etti

Kırmızı ışıkta çocukların gözü önünde kavga! - Güncel haberler
Kırmızı ışıkta çocukların gözü önünde kavga!
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DHA

Gaziosmanpaşa'da kırmızı ışıkta karşıya geçmeye çalışan yaya ile otomobil sürücüsü arasındaki tartışma kavgaya dönüştü. Öğrencilerin önündeki kavga güvenlik kamerasına yansıdı.

DHA'nın haberine göre olay, dün saat 13.00 sıralarında meydana geldi. Yakınlarda bulunan ilköğretim okulu öğrenci ve velilerin de yoğun olarak kullandığı caddede iddiaya göre, yayalara kırmızı ışık yandığı sırada bir kişi koşarak yolun karşısına geçmeye çalıştı.

Bu sırada seyir halindeki bir otomobil sürücüsü, kornaya basarak, yayaya tepki gösterdi. Yaya ise otomobil sürücüsüne tepki gösterdi.

İkili arasında yaşanan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Cadde ortasındaki kavga, çevredekilerin araya girmesiyle son buldu. Okula giden öğrencilerin önündeki kavga bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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