Kırmızı ışıkta çocukların gözü önünde kavga!

Gaziosmanpaşa'da kırmızı ışıkta karşıya geçmeye çalışan yaya ile otomobil sürücüsü arasındaki tartışma kavgaya dönüştü. Öğrencilerin önündeki kavga güvenlik kamerasına yansıdı.

DHA'nın haberine göre olay, dün saat 13.00 sıralarında meydana geldi. Yakınlarda bulunan ilköğretim okulu öğrenci ve velilerin de yoğun olarak kullandığı caddede iddiaya göre, yayalara kırmızı ışık yandığı sırada bir kişi koşarak yolun karşısına geçmeye çalıştı.