Kırmızı ışıkta geçti, annesi hayatını kaybetti 0:00 / 0:00

DHA

Bursa'da, kırmızı ışıkta geçen otomobile, ihbara giden ambulans çarptı. Kazada sürücü yaralanırken, annesi hayatını kaybetti.

Kaza, Karacabey ilçesi Karacabey Devlet Hastanesi kavşağında meydana geldi. Annesi Nezahat Güleç (69) ile hastaneden çıkan Vural Güleç (45), otomobili ile giderken iddiaya göre, kırmızı ışık yanmasına rağmen durmayarak yola devam etti.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Bu sırada otomobile, ihbara giden ambulans çarptı. Kazada sürücü ile annesi yaralandı. Sağlık görevlilerince Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan ve sağlık durumu kritik olan Nezahat Güleç, hayatını kaybetti. Vural Güleç'in ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Güvenlik kamerasına da yansıyan kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.