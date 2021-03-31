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HaberlerTelevizyonKırmızı Kamyon ilk bölüm tanıtımları! 'Kırmızı Kamyon' bu akşam SHOW TV'de başlıyor
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'Kırmızı Kamyon' bu akşam SHOW TV'de başlıyor

SHOW TV'nin merakla beklenen dizisi 'Kırmızı Kamyon', bu akşam ilk bölümüyle ekrana gelecek. İşte "Kırmızı Kamyon"un 1. bölüm tanıtımları...

Kırmızı Kamyon ilk bölüm tanıtımları! 'Kırmızı Kamyon' bu akşam SHOW TV'de başlıyor
'Kırmızı Kamyon' bu akşam SHOW TV'de başlıyor
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HABERTURK.COM

Kendini insanları kurtarmaya adamış itfaiye başçavuşu Uğur, karanlık bir gecede karısını alevlerin arasından çekip çıkaramamıştır. Hayatının dönüm noktası olan bu olay sonrası eşini toprağa veren Uğur, biricik kızı Ömrüm'ü de kaybetmiştir. Ömrüm artık annesinin ailesinin yanına yerleştirilmiştir. Uğur'un bir zamanlar can dostu olan Cem, omuz omuza pek çok hayatı birlikte kurtardıkları dostuna artık düşmandır. Kız kardeşinin ölümüne Uğur'un sebep olduğunu düşünmektedir. Yeğeni Ömrüm'ün sevgi dolu bir aile ortamında büyümesini istediği için Uğur'la bir hukuk mücadelesi içine girmiştir.

Çıkan bir yangına müdahale eden Uğur ve arkadaşları, büyük bir başarı elde ederler. İçeride ölümü bekleyen çocukları kurtaran Uğur, daha söndürme çalışmaları sürerken karşılaştığı adamla bir yıl öncesine döner. Artık karısının ölümüne neden olan yangına dair bir ipucuna ulaşmıştır. Uğur, kundak çetesinin başına kadar uzanacak bu yolda ilk adımını atacaktır. Uğur hem karısını kaybettiği yangının faillerini bulup adalete teslim etmek, hem de hayatının anlamı kızı Ömrüm'ü yanına almak için amansız bir mücadeleye girecektir. Mahkemece atanan adli psikolog Yonca, Uğur'un savaşına tanıklık ederken, büyük kararı etkileyecek en önemli kişi olacaktır.

Sema Ergenekon'un senaryo süpervizörlüğünü üstlendiği; Sevgi Yılmaz, Devrim Yıldız Özdemir ve Bahar Kaya'nın kaleminin Osman Kaya'nın rejisiyle buluştuğu 'Kırmızı Kamyon'un oyuncu kadrosunda; Görkem Sevindik, Nilay Deniz, Ushan Çakır, Fatih Al, Tuğçe Altuğ, Deniz Hamzaoğlu, Aslı Orcan, Toprak Sağlam, Sümeyye Aydoğan, Ebrar Alya Demirbilek, Burak Berkay Akgül, Timur Ölkebaş, Gürberk Polat, Efekan Can, Melisa Akman, Uğur Arda Başkan, Hakan Altıner, Gamze Demirbilek, Yaşar Aydınlıoğlu, Mehmet Mehmetof, Kağan Uluca ve Tuğçe Karabayır buluşuyor.

"Kırmızı Kamyon" merakla beklenen 1. bölümüyle bu akşam saat 20.00'de Show TV'de!

İşte "Kırmızı Kamyon"un 1. Bölüm Tanıtımları;

"Kırmızı Kamyon"un 1. Bölümünden Ön İzleme Sahnesi;

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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