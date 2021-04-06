'Kırmızı Kamyon' yeni bölümleriyle Haziran'da SHOW TV'de 0:00 / 0:00

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Dram ve aksiyonu bir araya getiren hikayesiyle Türkiye'de daha önce yapılmamış bir işe imza atan Kırmızı Kamyon'un çekimleri tam gaz devam ediyor. Kahraman itfaiyecilerin hayatlarını ve zorlu mücadelelerini anlatan; aksiyon ve heyecan dolu tanıtımlarıyla büyük ses getiren Kırmızı Kamyon Haziran ayının ilk haftası ekranlara gelmeye hazırlanıyor.

Sema Ergenekon'un senaryo süpervizörlüğünü üstlendiği; Sevgi Yılmaz, Devrim Yıldız Özdemir ve Bahar Kaya'nın kaleminin Osman Kaya'nın rejisiyle buluştuğu 'Kırmızı Kamyon'un oyuncu kadrosunda; Görkem Sevindik, Nilay Deniz, Ushan Çakır, Fatih Al, Tuğçe Altuğ, Deniz Hamzaoğlu, Aslı Orcan, Toprak Sağlam, Sümeyye Aydoğan, Ebrar Alya Demirbilek, Burak Berkay Akgül, Timur Ölkebaş, Gürberk Polat, Efekan Can, Melisa Akman, Uğur Arda Başkan, Hakan Altıner, Gamze Demirbilek, Yaşar Aydınlıoğlu, Mehmet Mehmetof, Kağan Uluca ve Tuğçe Karabayır buluşuyor.

Kırmızı Kamyon yeni bölümleriyle Haziran'da Show TV'de!