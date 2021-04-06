'Kırmızı Kamyon' yeni bölümleriyle Haziran'da SHOW TV'de!

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerTelevizyon'Kırmızı Kamyon' yeni bölümleriyle Haziran'da SHOW TV'de!
ABONE OL

'Kırmızı Kamyon' yeni bölümleriyle Haziran'da SHOW TV'de

Show TV'nin, Türkiye televizyonlarında daha önce işlenmemiş bir hikayeyi seyirci ile buluşturan 10. Ev imzalı "Kırmızı Kamyon" dizisi yeni bölümleriyle Haziran ayında ekranlara gelecek

'Kırmızı Kamyon' yeni bölümleriyle Haziran'da SHOW TV'de!
'Kırmızı Kamyon' yeni bölümleriyle Haziran'da SHOW TV'de
0:00 / 0:00
HABERTURK.COM

Dram ve aksiyonu bir araya getiren hikayesiyle Türkiye'de daha önce yapılmamış bir işe imza atan Kırmızı Kamyon'un çekimleri tam gaz devam ediyor. Kahraman itfaiyecilerin hayatlarını ve zorlu mücadelelerini anlatan; aksiyon ve heyecan dolu tanıtımlarıyla büyük ses getiren Kırmızı Kamyon Haziran ayının ilk haftası ekranlara gelmeye hazırlanıyor.

Sema Ergenekon'un senaryo süpervizörlüğünü üstlendiği; Sevgi Yılmaz, Devrim Yıldız Özdemir ve Bahar Kaya'nın kaleminin Osman Kaya'nın rejisiyle buluştuğu 'Kırmızı Kamyon'un oyuncu kadrosunda; Görkem Sevindik, Nilay Deniz, Ushan Çakır, Fatih Al, Tuğçe Altuğ, Deniz Hamzaoğlu, Aslı Orcan, Toprak Sağlam, Sümeyye Aydoğan, Ebrar Alya Demirbilek, Burak Berkay Akgül, Timur Ölkebaş, Gürberk Polat, Efekan Can, Melisa Akman, Uğur Arda Başkan, Hakan Altıner, Gamze Demirbilek, Yaşar Aydınlıoğlu, Mehmet Mehmetof, Kağan Uluca ve Tuğçe Karabayır buluşuyor.

Kırmızı Kamyon yeni bölümleriyle Haziran'da Show TV'de!

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Güldür Güldür oyuncuları tam kadro! Güldür Güldür Show yeni sezon oyuncuları kim?
TELEVİZYONGüldür Güldür Show oyuncuları kim?
Baraj oyuncuları yaşları kaç ve isimleri ne? Baraj dizisi nerede çekiliyor? Baraj oyuncu kadrosu
TELEVİZYONBaraj dizisi oyuncuları kimler?
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz oyuncuları 2021: İşte EDHO oyuncuları kimler, isimleri ne?
TELEVİZYONEDHO oyuncuları kimler?
Masumlar Apartmanı oyuncuları kim? Masumlar Apartmanı konusu ne?
TELEVİZYONMasumlar Apartmanı oyuncuları kim?
Hekimoğlu oyuncuları tam kadro! Hekimoğlu dizisi oyuncuları kim? Hekimoğlu dizisi konusu ne?
TELEVİZYONHekimoğlu oyuncuları kim?
Kara Bela oyuncuları kimler? Kara Bela filmi konusu nedir? Kara Bela nerede çekildi?
TELEVİZYONKara Bela oyuncuları kimler?
Son Hava Bükücü oyuncuları kimler? Son Hava Bükücü filmi konusu nedir?
TELEVİZYONSon Hava Bükücü oyuncuları kimler?
TV Yayın akışı 6 Nisan 2021 Salı! Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV, TRT 1, TV8 yayın akışı
TELEVİZYONTV Yayın akışı 6 Nisan 2021
Çukur'da sürpriz veda! Celasun Çukur'dan neden ayrıldı? - Magazin Haberleri
TELEVİZYONCelasun, 'Çukur'a veda etti
Çukur, 'Doğa Nefes Alsın' diyor
TELEVİZYONÇukur, 'Doğa Nefes Alsın' diyor