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Kırmızı kategorideki Konya'da 4 ayda 10 bin baskın

Konya'da son dört ayda pandemi kurallarına uymayan 10 bin 725 iş yerine baskın yaptı. İş yerlerinde koronavirüs tedbirlerine uymayan 2 bin 837 kişiye ceza yazıldı. Polisin çalışmasıyla Konya, Türkiye'de en çok denetimin yapılan ilk 5 kent arasında yer aldı

Kırmızı kategorideki Konya'da 4 ayda 10 bin baskın
HABERTURK.COM

Zafer Samancı'nın haberine göre, koronavirüs risk haritasında kırmızı kategoriden bir türlü düşmeyen, hatta bir süre de en çok vaka görülen kentler arasında ilk 5'te yer alan Konya'da hala kurallara uymamakta direnenler var. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri pandemi kurallarına uymayan eğlence mekânlarına denetimlerini gece gündüz sürdürüyor.

2021 yılı ocak ayından 5 Nisan tarihine kadar Konya polisi kent merkezinde pandemi kurallarına uymayarak kısıtlamada kaçak faaliyet gösteren eğlence mekanı, müzikhol, nargile salonu ve kumarhanelere baskınlar yaptı. Bunlar arasında ev görünümlü kıraathane de vardı.

Baskın yapılan yerlerden bazılarında gizli geçitler bulundu. Yakalanmamak için ses geçirmez özel yalıtımlı bodrum katı yapan da vardı, polis baskınına karşı iş yerini güvenlik kamerasıyla donatan da.

Dört ayda düzenlenen 10 bin 725 baskında 2 bin 837 kişiye pandemi kurallarına uymamaktan ceza uygulandı. Önceki baskınlarda kısıtlama kurallarına uymadığı için faaliyetten men edilen iş yerlerinin de bulunduğu 10 bine yakın iş yerine de işlem yapıldı. Konya polisi dört ayda yaptığı baskın ve denetimlerle kent tarihinde bir rekora imza atarken Türkiye genelinde de en çok denetim yapan kentler arasında ilk beşte yer aldı.

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