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Kırmızı Oda 15. son bölüm: Kırmızı Oda 16. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Kırmızı Oda 15. son bölümü ile TV 8 ekranlarında yayınlandı. Başrollerinde Binnur Kaya, Tülin Özen, Burak Sevinç, Meriç Aral, Halit Özgür Sarı, Gülçin Kültür Şahin, Sezin Bozacı, Baran Can Eraslan gibi isimlerin yer aldığı Kırmızı Oda'nın son bölümü yine seyircilere duygusal anlar yaşattı. Kırmızı Oda 16. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Kırmızı Oda 14. son bölüm özeti...

Kırmızı Oda 15. son bölüm: Kırmızı Oda 16. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Kırmızı Oda dizisinin 15. son bölümü ile ekrana geldi. Her hafta Cuma akşamları TV8 ekranlarında yayınlanan dizi Gülseren Budayıcıoğlu'nun kitabından uyarlandı. Yeni bölümde neler olacağını merak eden seyirciler Kırmızı Oda 16. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusunun yanıtını araştırıyor.

KIRMIZI ODA 15.SON BÖLÜM ÖZETİ

Kırmızı Oda’nın yeni bölümünde; Boncuk (Burcu Biricik),anne (Sedef Akalın) ve babasıyla (Cenk Kangöz) yaşadığı travmatik geçmişinin ardından eşi Sadık’la (Onur Bilge) Hollanda’da geçirdiği günlerin psikolojisinde yarattığı yıkımı ve ermişlerin nasıl ortaya çıktığını Doktor Hanım’a anlatır.

Hediye (Sezin Akbaşoğulları),bunca yıl annesi Neriman (Füsun Demirel) için yaşadıktan sonra yeni özgür hayatına nasıl uyum sağlayacağını bilemeyince Doktor Piraye duruma el atar. Selvi (Sema Keçik),oğlunu kaybetmenin acısıyla perişan haldeyken ziyaretine gelip yaralarını saran beklenmedik misafirleri Doktor Hanım’la paylaşır. Doktor Deniz ve Doktor Piraye arasındaki samimiyet ise farklı bir boyuta taşınır.

KIRMIZI ODA 16 YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Kırmızı Oda yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak.

KIRMIZI ODA DİZİSİNİN KONUSU

Kırmızı Oda dizisinde, psikiyatri kliniğinde doktorların ve onlara başvuran hastaların hayatları hikayeleştirildi. Kırmızı Oda’da her hayat hikayesinin altında yatan acılar, sevinçler, mutluluk ve hüzünler izleyicinin de ruhunun kapalı kapılarını aralıyor. Hastalar o güne kadar kimselere söyleyemedikleri sırları dile getiriyor.

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