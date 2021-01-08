'Bir sen eksiktin!'

Kırmızı Oda dizisinin 19. son bölümünde; Boncuk (Burcu Biricik) aile evinde yaşanan korkunç trajedinin devamını Doktor Hanım’la paylaşırken; Can’ın kendisine karşı anlayışlı tutumundan da sevgiyle bahseder. Kırmızı Oda 20. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Kırmızı Oda 19. son bölüm özeti...

KIRMIZI ODA 20. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Kırmızı Oda dizisinin yeni bölüm fragmanı henüz açıklanmadı ancak açıklanır açıklanmaz haberimizde olacak.

KIRMIZI ODA 19. SON BÖLÜM ÖZETİ

Doktor Ayşe, bu kez dertleşmek için Doktor Hanım’ın kapısını çalar ve babası Erhan’ın (Erdinç Gülener) alkol probleminin evinde yarattığı huzursuzluktan ötürü dedesi (Köksal Engür) ve anneannesinin (Hikmet Körmükçü) yanına taşınmalarını ilk kez anlatır.

Doktor Hanım, yaşadığı tacizi anlatan Kumru’ya (Aslıhan Gürbüz) destek olurken; Kumru ise kumar borcu yüzünden kendisine hayatını mahveden bir gece yaşatan Yavuz’un (Bora Koçak) peşine düşer.