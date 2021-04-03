Kısa sürede büyük bir ilgiye kavuşan Kırmızı Oda dizisi 31. yeni bölümüyle izleyenlere duygu seli yaşattı. Peki Kırmızı Oda 32. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
KIRMIZI ODA 32. YENİ BÖLÜM FRAGMANI
Kırmızı Oda 32. yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak...
KIRMIZI ODA 31. SON BÖLÜM ÖZETİ
Nihal (Esra Ronabar),gardını indirerek Doktor Hanım'a geçişini açar. Zafer (Yiğit Özşener) ise Nihal'le evliliklerinin asıl sebebini anlatır.
İlişkilerindeki ortak tek noktanın Nihal'in hastalığı olduğunu söyleyince, Doktor Hanım hastalığın sebebini Zafer'le paylaşır.
Sadi (Erkan Petekkaya),Abdullah'ın Mehmet ve Cemre ile birlikte kendini zorla sokaklarda dilendirdiğini Doktor Hanım'a anlatır. Üçlü birlikte kaçma planı yaparken başlarına gelen acı olay, Doktor Hanım'ı derinden etkiler.
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