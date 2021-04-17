Kısa sürede büyük bir ilgiye kavuşan Kırmızı Oda dizisi 33. yeni bölümüyle izleyenlere duygu seli yaşattı. Peki Kırmızı Oda 34. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

KIRMIZI ODA 34. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Kırmızı Oda 34. yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak...



KIRMIZI ODA 33. SON BÖLÜM ÖZETİ

Nihal (Esra Ronabar),Zafer (Yiğit Özşener) ilk görüşte aşık olduğunu ve Zafer'in ummadığı anda kendisine evlenme teklif ettiğini Doktor Hanım'a anlatırken, Zafer ise başka bir kadına aşıkken babası yüzünden ondan vazgeçip, Nihal'le evlendiğini itiraf etmesi Doktor Hanım'ı hayli şaşırtır.

Sadi (Erkan Petekkaya),Cemre'nin ölümün ardından Abdullah ve adamlarından intikam almak için Miço ile birlikte yaptıkları planı Doktor Hanım'la paylaşır.

Vahit (Uğur Yücel),babası ile aynı hastalığa yakalandığını anlarken, çocukluğunda babasının kendisine ve annesine yaşattığı travmayı da Doktor Hanım'a açar.