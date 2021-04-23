Kırmızı Oda 34. son bölümünde; Nihal Doktor Hanımın karşısında sergilerdiği rolden çıkarak Zaferin kalbinde hala Marianın olduğunu kendisini ise hiçbir zaman sevmediği gerçeğini paylaşır. Kırmızı Oda 35. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kırmızı Oda 34. son bölüm

KIRMIZI ODA 35. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Kırmızı Oda dizisinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak.

KIRMIZI ODA 34. SON BÖLÜM ÖZETİ

Sadi hikayesinin devamında Miçonun gittikçe nasıl yalnızlaştığını anlatır. Miçonun annesini görmeye gittiğinde başına gelen tirajik olay Doktor Hanım'ı da derinden etkiler.

Vahit babasının farklı ruh hallerine bürünerek ailesine yaşattığı acıları kendiisinin de Zafere ve evliliğine yansıttığını pişmanlıkla anlatır.