Kısa sürede büyük bir ilgiye kavuşan Kırmızı Oda dizisi 38. yeni bölümüyle izleyenlere duygu seli yaşattı. Peki Kırmızı Oda 39. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

KIRMIZI ODA 39. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Kırmızı Oda 39. yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak...



KIRMIZI ODA 38. SON BÖLÜM ÖZETİ

Kırmızı Oda'nın 38. Bölümünde; Zafer (Yiğit Özşener),Mitra'dan görür görmez hoşlandığını heyecan içinde Doktor Hanım'la paylaşırken, Nihal'le ilgili de bir itirafta bulunur.

Mitra (Melisa Aslı Pamuk),kardeşi Ali'nin tıpkı babası gibi bir babasının yaşadığı gibi olaylara nasıl karıştığını Doktor Hanım'a anlatırken, diğer yandan Zafer'le tanışmalarının kendisinde uyandırdığı hisleri de açıkladı.

Sadi (Erkan Petekkaya),cezaevinde karıştığı kavga sonrasında yerleştirildiği hücrede kabus gibi geçen günlerini anlatırken panik atak krizi geçirir. Miço ise sürpriz bir şekilde Miço'yu ziyaret eder.