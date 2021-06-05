Kısa sürede büyük bir ilgiye kavuşan Kırmızı Oda dizisi 40. yeni bölümüyle izleyenlere duygu seli yaşattı. Peki Kırmızı Oda 41. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

KIRMIZI ODA 41. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Kırmızı Oda 41. yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak...



KIRMIZI ODA 40. SON BÖLÜM ÖZETİ

Mitra (Melisa Aslı Pamuk) Zafer'in Vahit'in oğlu olduğunu öğrenince büyük bir hayal kırıklığı yaşar. Doktor Hanım çaresizlik içinde Mitra için bir çözüm arar.

Zafer (Yiğit Özşener),Mitra'nın kendisini restoranda bırakıp gitmesine hayıflanıp suçu kendinde ararken, babası Vahit'in (Uğur Yücel) Doktor Hanım'a yazdığı duygu yüklü veda mektubunu da ona teslim eder.

Sadi (Erkan Petekkaya),Azra ile ilişkilerinden ötürü Hamdi Baba ile arası bozulunca yeniden sokaklara döndüğünü Doktor Hanım'la paylaşırken, Sadi'nin hayatında Miço ile ilgili beklenmedik bir gelişme meydana gelir.