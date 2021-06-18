Kırmızı Oda Sadi ayrıldı mı? Erkan Petekkaya, bir süredir Kırmızı Oda dizisinde Sadi karakterini canlandırıyordu. Sadi karakteri ile seyircilere duygusal anlar yaşatan Erkan Petekkaya Kırmızı Oda'dan ayrıldı.

ERKAN PETEKKAYA KIRMIZI ODA'DAN AYRILDI MI?

Erkan Petekkaya sosyal medya hesabından Kırmızı Oda dizisinden ayrıldığını duyurdu. Erkan Petekkaya "Çok teşekkür ederim hepinize. Sağ ve var olun. Sağ olun Kırmızı Oda ve fotoğrafta olmayan, aklımızda olan tüm emek verenlere teşekkürler. Siz olmasaydınız ben o rolü öyle oynayamazdım. Sadi hepimizin birlikte yarattığı bir adam . O olmak istediğimiz adam gibi adam. Birlikte yaptık, hep birlikte" ifadelerini kullandı.