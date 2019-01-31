İngiltere Premier Lig'inde eski oyuncusu Ole Gunnar Solskjaer'i teknik direktörlük görevine getirdikten sonra büyük çıkış yakalayan Manchester United iç transferde önemli bir imza attı. Kırmızı Şeytanlar forvet oyuncusu Anthony Martial ile sözleşme yeniledi.

İngiliz kulübünden yapılan açıklamada, 23 yaşındaki Fransız futbolcuyla 2024 yılına kadar sürecek yeni bir sözleşme imzalandığı kaydedildi.

2015 yılında Monaco'dan 60 milyon Euro karşılığında transfer edilen Martial, Manchester United formasıyla 162 maçta 46 gol attı.