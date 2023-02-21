"Kırmızı yelekliler" Malatyalı depremzedelerin yardımına koşuyor

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AA

Yangın ve sel gibi afetlerde aktif görev alan destek grupları, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenlere de yardım elini uzatıyor.

Depremin ilk gününden itibaren afetin etkilerini ortadan kaldırmak için Malatya'da 200 kişilik ekiple sahaya inen "kırmızı yelekliler", ihtiyaçları belirliyor.

Temel gıdadan barınmaya, ilaç temininden kıyafete, çadırdan ısınmaya kadar her konuda ihtiyaçları tespit edip harekete geçen ekipler, depremzedelere psikolojik destek de sunuyor.

Ekipler, bire bir konuştukları yetişkinler ve çocukların travmalarını daha hızlı atlatmasına yardımcı olmaya çalışıyor.

Malatya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Galip Sökmen, müdürlük olarak tüm personelle depremin ilk anından itibaren alana indiklerini ve sahada olduklarını söyledi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın talimatı ile ülkenin her köşesinden personel desteğinin deprem bölgesine geldiğini anlatan Sökmen, her sabah kriz merkezinde değerlendirme toplantısı yaptıklarını, diğer illerden gelen personeli planlı bir şekilde alana yönlendirdiklerini ifade etti.

Ayrıca psikososyal destek ekibiyle de her sabah toplantı yaptıklarını vurgulayan Sökmen, şöyle devam etti: "Ekipleri her sabah en geç saat 09.30'da alana gönderiyoruz. Hane ve kişisel bazlı görüşme formları var, onları dolduruyorlar. Bir grup personelimiz de depremden etkilenen çocukların psikososyal durumlarını düzeltebilmek adına, psikososyal çadırlarımızda çeşitli oyun, okuma, boyama gibi etkinlikler yapıyorlar. Ekipler, çadırlara gidip engelli, yaşlı, şehit ailesi, dul, gazi, yetim yani dezavantajlı grup varsa mağduriyet yaşamaması için kriz merkezine bildiriyor ve engelliye, yaşlıya anında ulaşılıyor, bir ihtiyaçları varsa anında gideriliyor."

Hayat normalleşene kadar çalışmalara devam edeceklerini anlatan Sökmen, "Biz Türk milleti olarak birçok badirelerden geçtik, bunun da üstesinden geleceğiz. Bugün 34 ekip ve 26 aracımızla sahadayız. Görev yapılacak alana göre sayı değişiyor. 160 ila 200 kişi sahada oluyor genelde" diye konuştu.

"HER ŞEY ZAMANLA DÜZELECEK"

Ekiplerin görüştüğü depremzedelerden ailesiyle çadırda kalan Safiye Tarar da depremin şokunu hala yaşadıklarını, kendilerini son anda evden dışarıya atabildiklerini söyledi.

Devlete ve askere teşekkür eden Tarar, "Çok şükür, devletimizden, askerimizden, halkımızdan Allah razı olsun. İlgileniyorlar, onlar sayesinde ayaktayız şu anda. Her şey zamanla düzelecek, yeni baştan başlayacağız. İnşallah önümüzdeki süreçte yeniden bir evimiz olur" ifadelerini kullandı.