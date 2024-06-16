Kirpiklerinizi güçlendirin: Doğal yöntemlerle kirpiklerinizi uzatmanın 10 etkili yolu!
Herkes uzun ve dolgun kirpiklere sahip olmak ister, ancak bu her zaman kolayca elde edilebilen bir şey değildir. Neyse ki, doğal yöntemlerle kirpiklerinizi güçlendirmek ve uzatmak mümkündür. Evde uygulayabileceğiniz basit ve etkili ipuçları ile kirpiklerinizin daha sağlıklı ve güzel görünmesini sağlayabilirsiniz. İşte detaylar!
Kirpiklerinizin daha uzun ve dolgun olmasını mı istiyorsunuz? Pahalı ürünlere ya da tedavilere başvurmadan, doğal yollarla kirpiklerinizi uzatmanın 10 etkili yöntemi var. Evde kolayca uygulayabileceğiniz bu yöntemler ile göz alıcı kirpiklere kavuşabilirsiniz. Detaylar haberimizin devamında!
HANGİ YAĞLARIN KİRPİKLERİNİZE FAYDALI OLDUĞUNU BİLMENİZ GEREKİR
Aşağıdaki yağlar kirpiklere iyi gelmesi ile bilinen doğal bakım kaynaklarıdır:
Hint yağı daha gür, daha kalın kirpiklerin gelişimini desteklemek için en sık tavsiye edilen yağlardan biridir. Doğal ve heksansız bir Hint yağı markası almaya çalış.
Sedir ağacı, kıl gelişimini destekleyen bir uyarıcıdır.
Hindistan cevizi yağı, protein kaybını önleyerek kıl sağlığını ve gelişimini iyileştirmeye yardım edebilen lorik asit içerir.
Saf sızma zeytinyağının, daha gür, daha kalın kirpiklere sahip olmana yardım edebilen nemlendirici ve antibakteriyel özellikleri vardır.
Jojoba yağı, doğal bir kıl gelişimi çözümü olarak uzun zamandır övgü almaktadır. Kılları nemlendirip beslediği kanıtlanmıştır ve gelişimi tetikleyebilir.
Fas argan yağı, antioksidanlarla doludur ve kıllarını hem nemlendirir hem besler.
Biberiye yağı, kıl köklerini uyarır, kıl gelişimini iyileştirir ve dolaşımı arttırır.
E vitamini yağı, kıl gelişimini desteklemek için takviye olarak alınabilir ya da dışarıdan uygulanabilir.
YAĞLARI SEYRELTİN
Bazı yağlar, örneğin Hindistan cevizi gibi yağlar, seyreltilmeden doğrudan kirpiklere sürülebilir. Fakat esansiyel yağlar, taşıyıcı yağlarla seyreltilmezse gözleri tahriş edebilen güçlü kokulara sahiptir.
Saf sızma zeytinyağı ve jojoba yağı, esansiyel yağları seyreltmek için sıklıkla kullanılır. Ne kadar kullanacağınız, zevkinize göre değişecektir ama bir tatlı kaşığı taşıyıcı yağ için 2 ila 4 damla esansiyel yağla başlamanız iyi olabilir.
ÖRNEK BİR KİRPİK GELİŞİMİ REÇETESİ ÖĞRENİN
Popüler bir serum tarifine göre, 1/2 tatlı kaşığı Hindistan cevizi yağıyla 2 ila 4 damla lavanta esansiyel yağı karıştırılır. Bunları avucunuzda bile karıştırabilirsiniz.
GÖZ BÖLGENİZİ YIKAYIN
Göz bölgenizin makyajdan ya da pislikten/kirden arınmış olmasını sağlamanız gerekir. Göz bölgenizi ellerinizle nazikçe yıkayın, gözlerinizi ve kirpiklerinizi ovuşturmamaya ya da çok fazla baskı uygulamamaya dikkat edin.
YAĞI YA DA YAĞ KARIŞIMINI KİRPİKLERİNE SÜR
Bunu yapmak için parmağınızı ya da pamuklu bir çubuk kullan. Diplerden başlayın ve uçlara doğru ilerleyin.
GÖZLERİNİZE KAÇIRMAMAYA DİKKAT ET
Esansiyel yağlar, gözlerinizi tahriş edebilir, o yüzden uygulama sırasında hiçbir yağın gözlerinize girmemesine dikkat edin. Girerse gözlerinizi soğuk ve temiz suyla yıkayın.
GECE GÖZÜNÜZDE BIRAKIN
İdeal olarak, bu serumu kirpiklerinize yatmadan önce sürmelisiniz ki kirpikleriniz yararlı maddelerin hepsini emebilsin.
Gözeneklerinizin ve bezlerinin tıkanmaması için ertesi gün gözlerinizi mutlaka iyice yıkamalısınız. Gözlerinizi temizlerken nazik olmayı unutmayın; gözlerinizi ovuşturmayın.
Kaynak: WikiHow