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Tarım ve Orman Bakanlığı sorumluluğunda yürütülen Kırsal Kalkınma Programı kapsamındaki desteklerle yapılan yatırımlarda istihdamın 2024'te 198 bine ulaşacağı tahmin ediliyor.

"2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi" verilerinden yapılan derlemeye göre, gıdada arz güvenliğinin sağlanarak fiyat istikrarını korumak amacıyla, tarım arazilerinin korunması ve etkin kullanımı çalışmalarına devam edilecek.

Ekilebilir ve sulanabilir alanların artırılması için yatırımlar artırılarak sürdürülecek. Tohum, gübre, yem, ilaç ve mazot gibi girdi maliyetlerinin yanı sıra finansman yükünü hafifletici, teknoloji odaklı dönüşümü sağlayıcı programlar uygulanacak.

Tarımsal üretim planlamasına katkı sağlanması, üretimde öngörülebilirliğin artırılması, fiyat dalgalanmalarının önüne geçilmesi, çiftçinin ürettiği ürünü değer fiyattan satabilmesi, sanayinin ihtiyaç duyduğu kalitede ürünü tedarik edebilmesi için tarım-sanayi entegrasyonunu sağlamaya yönelik sözleşmeli tarım mekanizmaları geliştirilecek.

TARIM VE ORMAN SEKTÖRÜNDE YÜRÜTÜLEN PROGRAMLAR

Kırsal Kalkınma Programı kapsamında, sürdürülebilir kırsal kalkınma anlayışıyla, üretici birlikleri ve aile işletmelerinin üretim kapasitesinin ve kırsal iş gücünün istihdam edilebilirliğinin artırılması planlanıyor.

Yaşam kalitesinin iyileştirilmesi, yoksullukla mücadeleyle kırsal toplumun düzenli ve yeterli gelir imkanlarına kavuşturularak refah düzeyinin artırılması ve nüfusun kırsalda tutulması amaçlanıyor. Bu çerçevede sağlanan kalkınma destekleriyle yapılan yatırımlarda kırsalda istihdamın 2022'de yaklaşık 189 bin, 2023'te 193,5 bin, 2024'te 198 bin olması hedefleniyor.

Ormanların ve doğanın korunması sürdürülebilir yönetimi programıyla, ormanların, doğal hayatın ve tabiat varlıklarının korunması, geliştirilmesi ve bunların topluma çok yönlü faydalar sağlayacak şekilde yönetilmesi hedefleniyor. Program kapsamında 2024'e kadar her yıl 30 bin hektar alanın ağaçlandırılacağı tahmin ediliyor.

Ayrıca, korunan alanların sürdürülebilir yönetimi sağlanarak gelecek nesillere aktarılması maksadıyla, milli park, tabiat parkı ve tabiat anıtı gibi koruma statüsü verilen alan sayısının 675'e ulaştırılması planlanıyor. Programla toplam orman varlığının ise 23,5 milyon hektara yükseleceği öngörülüyor.

BİTKİSEL ÜRETİMDE 128 MİLYON TON HEDEFİ

Tarım programı kapsamında ise ürün arzında sürdürülebilirliği sağlayacak politikaların uygulanmasıyla bitkisel üretim miktarının 2024'te 128 milyon tona çıkarılması hedefleniyor.

İhraç edilen bitkisel ürünlerin 2023'e kadar ihracatta sağlayacağı tahmini katma değerin ise 11,3 milyar dolara çıkması bekleniyor.

Kırmızı et üretim miktarının 2024'te 1 milyar 776 milyon tona, tarımsal hasılanın 400 milyar liraya ulaşacağı tahmin ediliyor.

Tarım sektörünün desteklenmesi çerçevesinde, topraksız ve yeterli toprağı olmayan çiftçilerin tarımsal faaliyette bulunmaları için çalışmalar yürütülüyor. Çiftçilerin nüfusa kayıtlı oldukları veya ikamet ettikleri köy ve mahallelerde bulunan Hazine taşınmazlarının 20 yıla kadar (10+10 yıl) kiralanmasına ilişkin projede, 15 milyon metrekare Hazine arazisi çiftçilere kiralandı. 2022-2024 döneminde proje kapsamında 30 milyon metrekare yüzölçümlü tarım arazisinin ilana çıkarılması öngörülüyor.

Ceviz, badem, kavak, kızılağaç, okaliptüs, Antep fıstığı, zeytin, fıstıkçamı, kızılçam, sedir, köknar, ladin, akasya gibi türlerde ağaçlandırma amaçlı kiralamaları desteklemek için ilgili taşınmazlarının arz edilmesi çalışmalarına devam edilecek.

2022-2024 döneminde başta ceviz ve badem olmak üzere ağaçlandırma ve tıbbi, aromatik ve süs bitkileri yetiştiriciliği ile hayvancılık amaçlı kiralanmak üzere toplam 90 milyon metrekarelik taşınmaz için ilana çıkılacak.