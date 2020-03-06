Kırşehir'de her ay bir şehit için mevlit

AA

Kırşehir Şehit Aileleri Derneği'nin yaklaşık üç yıl önce başlattığı program ile her ayın ilk cuması bir şehit için mevlit okutuluyor.

Dernek binasında mart ayı programı kapsamında, Şırnak'ta görevliyken kullandığı helikopterin 2009 yılında Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde düşmesi sonucu şehit olan Pilot Üsteğmen Faik Şimşek için mevlit okutuldu.

Kırşehir Müftülüğünün din görevlilerinin okuduğu mevlidin ardından şehitler için dua edildi. Programda Şehit Şimşek'in yaşamı ve yaptığı görevlerle ilgili bilgi verildi.

Kırşehir Şehit Aileleri Derneği Başkanı Mutlu Kılıçaslan, programın ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu ay 27. mevlit programını gerçekleştirdiklerini, bu vesile ile şehit aileleri arasında kaynaşma ve yardımlaşmaya da katkı sunduklarını ifade etti.

Kırşehir'in 192 şehidi olduğunu belirten Kılıçaslan, bundan sonraki aylarda da şehitler için mevlit programı düzenlemeye devam edeceklerini kaydetti.

Etkinliğe katılan AK Parti Kırşehir Milletvekili Mustafa Kendirli de şehitlerin anılmasını takdirle karşıladığını söyledi.

Şehitlerin maneviyatını yaşattıkları için dernek yöneticilerine teşekkür eden Kendirli, "Şehit ailelerimizle her zaman beraberiz. İdlib'deki acı haberi aldığımızda biz de tüm şehit ailelerimiz gibi büyük üzüntü yaşadık. Bu necip millet acıyı kalbinde yaşadı. Rabbim bir daha bize böyle acıyı yaşatmasın." dedi.

Programa şehidin yakınları, AK Parti Kırşehir Kadın Kolları Başkanı Meryem Düğer ve şehit aileleri katıldı.