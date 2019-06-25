Kırşehir Ticaret Borsası Başkanı Neşet Yavuz, gazetecilere yaptığı açıklamada, yaklaşık 15 gün önce Hirfanlı Gölü çevresinden itibaren arpa ile başlayan hasat döneminin devam ettiğini söyledi.

Borsa üyesi tüccarların arpa alımlarına başladığını ifade eden Yavuz, "Borsamız tarım ticaret merkezinde 50 adet depomuz mevcut ve şu an itibarıyla depoların doluluk oranı yüzde 70'e ulaşmış durumda. Yine borsamızda laboratuvar ve 80 tonluk dijital kantarımız mevcut ve 24 saat hizmet vermektedir." dedi.

Bir yandan alım yapılırken diğer yandan da satımların gerçekleştiğini dile getiren Yavuz, kısa süre içerisinde buğday, nohut ve diğer hububat alımlarının da başlayacağını aktardı.

Kırşehir genelinde bazı bölgelerde dolu ve sel baskınları nedeniyle zarar oluştuğuna da işaret eden Yavuz, şöyle konuştu:

"Hububat sezonu başlangıçta arpa alım satımıyla başladı. Önümüzdeki hafta buğday hasadına da başlanılacak. Üretici ve esnafımızı karşılıklı güven ortamında buluşturan borsamız homojen bir şekilde malların piyasaya sunulduğu bir ortamda ticarete imkan tanımakta. Arpanın tonu bin lira ila bin 100 lira seviyelerinde seyrediyor. Buğday fiyatlarında ise hasat henüz başlamadığı için fiyatlar oluşmamış durumda."