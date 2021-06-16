Kırşehir'de kent meydanına aşı seferberliği için çadır kuruldu

AA

Randevularını alanlar, İl Sağlık Müdürlüğünce Cacabey Meydanı'nda kurulan çadıra gelerek Kovid-19 aşılarını yaptırabiliyor.

Meydandaki aşı çalışmalarını denetleyen İl Sağlık Müdürü Dr. Ali Bulut, gazetecilere yaptığı açıklamada, vatandaşların aşıya en hızlı şekilde ulaşmasını sağlamak için her türlü gayreti gösterdiklerini söyledi.

Halkın Cacabey Meydanı'nı yoğun şekilde kullandığını vurgulayan Bulut, şunları kaydetti:

"Bizim hızlı bir şekilde toplumu aşılamamız lazım. Toplumun yüzde 70-80'i aşılandığında salgının hızı büyük oranda kesilmiş olacak. Hastanelerimizde ve aile sağlığı merkezlerimizde aşılamalarımıza zaten devam ediyoruz. Vatandaşlarımız meydanı yoğun olarak kullandıkları için onlara daha hızlı şekilde ulaşmak için buraya standımızı kurduk. Beklediğimizden çok daha fazla ilgi var. Gelen vatandaşlarımızın bekletmeden aşılarını yapıyoruz. Vatandaşlarımızın ilgisine bağlı olarak meydanda hizmet vermeye devam edeceğiz."

Sağlık görevlisi Sevim Maral da sabah çadırda aşı yapmaya başladıklarını ifade ederek, "Buradaki uygulama hastanenin yükünü de alacaktır. Yoğun ilgi görüyoruz. Bir aşı seferberliği söz konusu Kırşehir'de. Hastanedeki tüm uygulamaları burada çadırımızda yapıyoruz. Büyük özveri ile çalışıyoruz." diye konuştu.

Vatandaşlardan Cemil Uysal ise "Burada sıra beklemeden aşımı olacağım için mutluyum. Açık alanda, bu meydanda aşı uygulaması yapılması daha güzel." dedi.

Çadırda uygulanan BioNTech aşıları, özel dolaplarda sıfırın altında 80 derecede saklanıyor.