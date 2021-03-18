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Kırşehir'de Kovid-19 sürecinde fırsatçılık yapmayan esnaf "Ayın Ahisi" seçildi

Kırşehir'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) döneminde Ahilik felsefesine uygun hareket ederek fırsatçılık yapmayan kolonya tüccarı, "Ayın Ahisi" seçildi.

Kırşehir'de Kovid-19 sürecinde fırsatçılık yapmayan esnaf
AA

Kırşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğinden yapılan açıklamaya göre, birliğe bağlı odalara üye olan esnaf arasında mart ayının Ahisi seçildi.

Oda başkanlarının değerlendirmesiyle mart ayının Ahisi seçilen kolonya ticareti yapan Salih Artuk'a ödülü, Birlik Başkanı Bahamettin Öztürk tarafından takdim edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Öztürk, ayın Ahisi seçme uygulamasının uzun süredir yapılamadığını belirterek, "İçerisinde bulunduğumuz salgın sebebiyle de birçok etkinliğe tamamen ara verildi. Ancak bu yılın UNESCO ve Cumhurbaşkanlığı tarafından Ahi Evran Yılı ilan edilmesi ile ayın esnafının belirlenmesi düşünülmüş ve mart ayı esnafı olarak kolonya üreticisi Salih Artuk seçilmiştir." ifadelerini kullandı.

Kovid-19 sürecinde hijyenin ön planda tutulduğunu ve bunun için gerekli olan ürünlerin fahiş fiyatlarla piyasaya sürüldüğünü vurgulayan Öztürk, şunları kaydetti:

"Bu ürünlerin başında gelen, kültürümüzde çok eskiye dayanan kolonya, adeta 'koronasavar' olarak kullanıldı. İşte bu süreçte hastalığa karşı mücadele sergileyerek üretimine ara vermeden, fiyatlarda oynama yapmadan Kırşehir halkının kesintisiz kolonya bulmasına ve almasına imkan sağlayan Salih Artuk kardeşimizi takdir ediyoruz. Kendisinin ayın esnafı ödülünü sonuna kadar hak ettiğini düşünüyoruz."

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