Kırşehir'de memurundan itfaiye erine belediye çalışanları cumhuriyet klibinde yer aldı

AA

Temizlik İşleri Müdürlüğünden İtfaiye Müdürlüğüne kadar farklı birimlerde çalışan görevliler, hazırlanan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı klibinde cumhuriyet değerleri ve topluma katkılarını anlattı.

Klipte yer alan çalışanlar, "Cumhuriyet, Mustafa Kemal Atatürk'ün çizdiği yolda emin adımlarla ilerlemektir.", "Cumhuriyet barıştır.", "Cumhuriyet kimsesizlerin kimsesidir.", "Cumhuriyet kadın erkek eşitliğidir.", "Cumhuriyet kardeşliktir." mesajları verdi.Klipte şehrin farklı noktalarındaki hizmetler ve projelerle ilgili görseller de yer aldı.

Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Cumhuriyet'in 97. yıl dönümü dolayısıyla Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Biriminin farklı bir çalışmaya imza attığını söyledi.

Klipte Cumhuriyet'in değerlerinin çalışanların diliyle anlatıldığını belirten Ekicioğlu, "Cumhuriyet'imizin 97. yıl dönümünü coşkuyla kutluyoruz. Tüm birimlerimizin katılımıyla bir klip hazırlanması teklif edilince kolları sıvadık. Kendi imkanlarımızla hazırladığımız kliple Cumhuriyet'imizin değerlerine sahip çıktığımızı göstermek istedik. Klibimizi sosyal medya hesaplarımızdan yayınlayarak vatandaşlarımızla paylaştık." dedi.