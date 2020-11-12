Kırşehir'de patates çuvallarına gizlenmiş 19 kilogram esrar ele geçirildi

AA

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde ve bağlantılı yollarda uyuşturucu ticareti yapanların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, Kırıkkale istikametinden gelip Kaman yol ayrımında bir süre bekledikten sonra tali yollardan kent merkezine gitmek isteyen kapalı kasa bir kamyoneti takibe aldı.

Özbağ yol kavşağında aracı durduran ekipler, patates, soğan ve sarımsak yüklü kamyonetin kasasında narkotik köpeği "Çine" ile yaptıkları aramada, patates çuvalları içine ve altına gizlenmiş 19 kilogram esrar buldu.

Gözaltına alınan kamyonet sürücüsü V.A, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.