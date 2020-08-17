Kırşehir'de pazar yerinde Kovid-19 tedbirleri denetlendi

AA

Pazar yerindeki tezgahları gezen Akın, mesafe, maske ve hijyen kurallarına uyan esnafa ve vatandaşlara teşekkür etti, uymayanları da uyardı.

Denetimin ardından gazetecilere açıklama yapan Akın, koronavirüs tedbirleri kapsamında İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun aldığı kararları tüm kurumlarla denetlediklerini ancak en iyi denetimin herkesin kendini denetlemesi olduğunu söyledi.

Pazarların risk arz eden yerler arasında olduğunu vurgulayan Akın, "Buralarda mesafe maske ve hijyen kurallarına uyulması çok önemli. Pazar yerimizi ziyaret ederek kurallara uymayanları uyarıyoruz. Bu konuda hassasiyet ve duyarlılık bekliyoruz." dedi.

Dünyada ve Türkiye'de Kovid-19'un artış eğilimi gösterdiğine dikkati çeken Akın, "Bunu hep birlikte görüyoruz. Bizler de alanda olarak vatandaşlarımızı uyarıyoruz. Sağlık Bakanlığımızın ve Koronavirüs Bilim Kurulu'nun kararlarına mutlak surette uyulması gerekmektedir. Ayrıca diyoruz ki hepimiz birbirimizden sorumluyuz. Toplumumuzun sağlığı için bu mücadeleyi hep birlikte vereceğiz." diye konuştu.

Vali Akın'ın pazar yeri denetimine, Belediye Başkan Yardımcısı Nuri Araz, İl Emniyet Müdürü Murat Türesin, Ticaret İl Müdürü Mahmut Dalgalı da eşlik etti.

Zabıta, polis ve bekçiler, pazar yerinde maske, mesafe ve hijyen denetimlerini sürdürüyor.