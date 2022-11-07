Bolu'daki otobüs kazasında ölen çift, Kırşehir'de toprağa verildi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Fahrettin TOKER/KIRŞEHİR, (DHA)BOLU'da yolcu otobüsünün devrildiği kazada hayatını kaybeden Dursun (46) ve Kadriye Çakmak (37) çiftinin cenazeleri, Kırşehir'de toprağa verildi.

Kaza, dün saat 16.00 sıralarında TEM Otoyolu Yeniçağa mevkisinde meydana geldi. İstanbul istikametine giden 34 EHC 819 plakalı Kamil Koç firmasına ait 37 yolcunun bulunduğu otobüs, sürücünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak devrildi. Kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 32 kişi yaralandı. İhbarla kaza yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. İlk müdahalesi sonrası yaralılar, Bolu'daki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Kazada hayatını kaybeden Dursun ve Kadriye Çakmak çiftinin cenazeleri, memleketleri Kırşehir'e gönderildi. Çakmak çifti için Boztepe ilçesi Yenimahalle Camisi'nde cenaze namazı kılındı. Cenazeye CHP Kırşehir Milletvekili Metin İlhan, Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, Boztepe Kaymakamı Nurettin Yavuz ve çok sayıda vatandaş katıldı. Namaz sonrası Çakmak çifti, Şehit Yasin Gevrek Mezarlığı'nda toprağa verildi. Çiftin geçen hafta Boztepe ilçesine ziyarete geldikleri, Kocaeli'ye dönüşte de kaza geçirdikleri ortaya çıktı. Kazaya ilişkin soruşturma sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kırşehir Fahrettin TOKER

2022-11-07 15:46:29



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.