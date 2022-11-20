Kırşehir FK - İskenderunspor: 1-3

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Fahrettin TOKER/KIRŞEHİR, (DHA)STAT: Kırşehir Ahi

HAKEMLER: Ömer Faruk Gültekin, Muhammed Yıldız, Emre Doğu

KIRŞEHİR FUTBOL KULÜBÜ: Kadem Burak Yaşar, Sinan Altınel, Doğacan Diker, Zihni Temelci, Kubilay Serbest (Dk.46 Ahmet Sun), Savaş Yorulmaz (Dk.68 Oğulcan Şahin), Onur Garip (Dk.68 Gökdeniz Varol) Ahmet Üner, Fatih Kıran, Hacı Mustafa Karabulut (Dk.77 Emre Demir), Sırat Yeşilördek

İSKENDERUNSPOR: Muhammet Can Tuncer, Okan Dernek (Dk.61 Doğan Ateş), Onur Ramazan Toprak (Dk.81: Erkan Süer), İsmail Güven, İrfan Başaran (Dk.75 Kaan Yüksel), Enes Soy (Dk.81 Yasin Abdioğlu), Kadir Arı, Ahmet Devret, Süheyl Çetin, Ali Keten, Onur Ural (Dk.75 Uğur Akdemir)

SARI KARTLAR: Hacı Mustafa Karabulut, Ahmet Üner (Kırşehir FK) - Enes Soy (İskederunspor)

GOLLER: Dk.90+4 Doğacan Diker (Kırşehirspor FK) - Dk.20 Onur Ramazan Toprak, Dk.31 Suheyl Çetin, Dk.88: Erkan Süer (İskederunspor)TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup 15'inci haftasında, Kırşehir Futbol Spor Kulübü kendi sahasında karşılaştığı İskenderunspor´a 3-1 mağlup oldu. DHA-Spor Türkiye-Kırşehir Fahrettin TOKER

2022-11-20 21:12:29



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