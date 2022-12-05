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Bakan Soylu: Düzce depremi sonrası AFAD gönüllü sayımız 604 bin oldu

DHA

Bakan Soylu: Düzce depremi sonrası AFAD gönüllü sayımız 604 bin oldu


Olcay DÜZGÜN-Fahrettin TOKER/KIRŞEHİR,(DHA)İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Kırşehir'de AFAD gönüllüleri için düzenlenen sertifika töreninde, "Düzce depremi sonrası sayımız 604 bin oldu. Her geçen gün büyüyen bir aileyiz" dedi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 5 Aralık Dünya Gönüllüler Günü'nde Kırşehir'de Neşet Ertaş Kültür Merkezi'ndeki 'AFAD gönüllülerine sertifika' törenine katıldı. Bakan Soylu, "12 Kasım'da bir Düzce tatbikatı yaptık. Aslında bir afet tatbikatı yaptık. Orada kaybettiklerimizi tekrar rahmetle yad ediyorum. Yapabileceklerimizi, gelecek nesillerimize bırakabileceklerimizi afet anlamında bir kez daha bütün milletimiz ve toplumumuzla, ülkemizle paylaşabilmek için bir tatbikat gerçekleştirdik. Tatbikatın tarihini ve tatbikatı yapmamızı adadığımız şehir olan Düzce'de bir deprem oldu. Değerli arkadaşlar biz afet bölgesiyiz. Cumhuriyet tarihinin en büyük yangınlarıyla, birçok afet çeşidiyle karşı karşıya kalan bir ülkeyiz. Elbette ki burada toplumumuzu, milletimizi buna hazırlamak bizim görevimiz" diye konuştu.
'1 MİLYON 300 BİNİN ÜZERİNDE ANNEYE EĞİTİM VERDİK'
Devletin birçok görevinin olduğunu belirten Soylu, "Bir önemli görevi de vatandaşının başına bir şey gelmeden onunla ilgili vatandaşına, halkına bilgi vermektir. Tabi sadece bunu yapıyor değiliz. 'En iyi narkotik polisi anne' projemiz var. Ben sabahleyin Kocaeli ve Sakarya'daydım. Ankara'dan saat 03.00'te çıktım. Sabah saat 04.30'da Kocaeli, sabah saat 05.30'da Sakarya'da yaklaşık 2 bini aşkın polisimizin kahraman polis teşkilatımızın mensuplarını uyuşturucu satıcılarını sabahın güneşi doğmadan derdest edebilmek için 'Allah ayağınıza taş değdirmesin' diyerek operasyona 300'ün üzerinde ticaretini ve organizatörlüğünü yapan kişileri yakaladılar. Şimdi elde ettiğimiz sonuç şuydu; uyuşturucu kullananların önemli bir bölümü ailesiyle ve annesiyle beraber yaşıyor. Biz ne yapmalıyız? Nasıl ulaşmalıydık? Elbette ki adına oluşturduğu bir değişim kaynağı var. Eğer biz annelere ulaşırsak çocuklarını uyuşturucuya başladığını anlayabilirlerse ilk etapta onlara elini uzatabilme fırsatlarını onlara verirdik. Şu ana kadar 1 milyon 300 binin üzerindeki anneye birebir bu eğitimi verdik ve bütün bunları elbette ki daha fazla milyonlara çıkaracağız" ifadelerini kullandı.
'BİZ BUGÜN ARAKAN'DA VARIZ'
Arakan'da yaşadıkları olaya değinen Bakan Soylu, sözlerine şöyle devam etti:
"Suriye'yi, Afganistan'ı, Pakistan'ı, Yemen'i, Libya'yı ve Lübnan'ı görüyoruz. Orta Doğu'yu görüyoruz. Afrika'yı görüyoruz. Biz bugün Arakan'da varız. Size bir şey ifade etmek istiyorum. Bu gönüllülüğün ne demek olduğunu ifade etmek istiyorum. Biz Arakan Müslümanlarının bulunduğu Bangladeş'e gittik. 1 milyon Arakanlı'nın bir kampın içine koymuşlar. İzah ve tarif edebilmem mümkün değil. Sivil toplum örgütleri burada da var. İHA'sından Kızılay'a kadar. Sağlık Bakanlığımız çok güzel bir hastane oluşturmuş. Kadınlara ve çocuklara bakıyor. Onların 100 bin kadar bir kısmını 300 milyon dolarla tesislerini yaptıkları bir adaya sevk etmek istiyorlar. Oradakiler bize, 'Eğer siz Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak bizim önümüzde olur. Evet bu adaya beraber gidelim derseniz biz gideceğiz. Aksi takdirde biz buradan o adaya adım atamayız' dedi. Binlerce kilometre ötedeki Arakanlı kardeşlerimize eminlik veren bir milletin, medeniyetin mensuplarıyız. Allah'ımıza şükürler olsun."
'BUGÜNE KADAR ÇOK ÖNEMLİ İŞLER BAŞARDILAR'
AFAD'ın önemli bir kuruluş olduğunu söyleyen Soylu, "Bugün AFAD Türkiye'nin ne kadar büyük bir gurur kaynağı ise AFAD gönüllülerimizden en az o kadar hepimiz için büyük bir gurur kaynağı. Bize güç katan, güven veren bir topluluktur. Arkadaşlar afetle mücadele bir vatan savunmasıdır. Başta söylediğim gibi biz meseleye böyle bakıyoruz. AFAD gönüllülerimizde işte bu müdafaanın neferleridir. Tüm afet gönüllülerimize teşekkür ediyorum. Allah sizden razı olsun diyorum. Bu güzel kalpler bugüne kadar çok önemli işler başardı. Türkiye'yi afet yönetiminde bugün çok farklı yere getirdik. Düzce depremi sonrası sayımız 604 bin oldu. Her geçen gün büyüyen bir aileyiz" dedi. (DHA)
  DHA-Genel Türkiye-Kırşehir Olcay DÜZGÜN-Fahrettin TOKER
2022-12-05 15:01:27

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