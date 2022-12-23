Kırşehir'de öldürülen Hasan'ın ailesinin avukatından belediye başkanı hakkında suç duyurusu - Yeniden



Fahrettin TOKER/KIRŞEHİR, (DHA)KIRŞEHİR´de, kız arkadaşı Şeyma Demir'le birlikte öldürülen Hasan Aydoğan (21) ailesinin avukatı Mehmet Ali Alan, cinayetten 9 gün önce mazot hırsızlığı suçuna karıştıkları iddia edilen güvenlik görevlileri Sami Aydoğan ve Şefik Ekici'ye zamanında işlem yapmaması nedeniyle Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, Belediye Başkan Yardımcısı Asaf Kayaoğlu ve suçu bulunan belediye görevlileri hakkında suç duyurusunda bulundu.

Olay, geçen 25 Mart'ta, saat 16.00 sıralarında Bağbaşı Mahallesi, Ağbayır mevkisinde meydana geldi. Özel şirkette çalışan Hasan Aydoğan ve Ahi Evran Üniversitesi Sağlık Bilimleri Meslek Yüksekokulu'nda Yaşlı Bakım Bölümü öğrencisi kız arkadaşı Şeyma Demir, 40 BB 601 plakalı otomobilde bulundukları sırada yanlarına Kırşehir Belediyesi'nde 8 yıldır güvenlik görevlisi olarak çalışan Şefik Ekici ve Sami Aydoğan geldi. Ellerindeki kelepçelerle kendilerini polis olarak tanıtan güvenlik görevlileri, Şeyma Demir ve Hasan Aydoğan'dan otomobilden çıkmalarını istedi. Hasan ve Şeyma, otomobilden indikten sonra duruma tepki gösterdi. 2 kişi, Aydoğan ve Demir'in ellerini ters kelepçeleyerek otomobillerine bindirdi, daha sonra bölgeden 50 kilometre uzaklaşarak, Kortulu köyü yakınlarındaki Kızılırmak Nehri'ne geldi. Burada Hasan Aydoğan ve Şeyma Demir'i öldüren şüpheliler, cesetlerini de nehre attı. Otomobili de temizleyen şüpheliler, köyden uzaklaştı.

Çocuklarına ulaşamayan aileler, durumu polise bildirdi. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Bağbaşı Mahallesi, Ağbayır mevkisinde ormanda terk edilmiş otomobil ihbarı aldı. İncelemede, otomobilin Hasan Aydoğan'a ait olduğu belirlendi. Polisin aramasında otomobilde Hasan Aydoğan ve Şeyma Demir'e ait cep telefonları ve genç kıza ait kişisel eşyasının olduğu çanta bulundu. Çalışmalarını bölgede yoğunlaştıran ekipler, çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. İncelemede beyaz bir otomobilin Hasan Aydoğan ve Şeyma Demir'in bulunduğu alana gelip, kısa süre sonra uzaklaştığı belirlendi. Mobese görüntülerinde Hasan ve Şeyma'nın otomobilde olduğu belirlendi. Gözaltına alınan Şefik Ekici ve Sami Aydoğan, emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemece tutuklandı.

CANSIZ BEDENİ ÇOBAN BULDU

İki şüphelinin sorgularında "Cesetleri Kızılırmak Nehri'ne attık" itirafı sonrası polis, jandarma, sağlık, AFAD ve su altı arama kurtarma ekipleri, bölgede çalışma başlattı. Şeyma Demir'in olaydan 3 gün sonra kıyıya vurmuş halde cesedi bulundu. Demir'in ellerinin ters kelepçelendiği, ayaklarının iple bağlandığı ve ensesinden tabancayla vurularak öldürüldüğü belirlendi. Kayıp olan Hasan Aydoğan'ın cesedine ise 77 gün sonra ulaşıldı. Ceset, çoban Hızır İlyas Aydemir tarafından kente yaklaşık 35 kilometre uzaklıktaki Kızılırmak Nehri'nde bulundu. Sudan çıkarılan Aydoğan'ın cansız bedeni, otopsi için Ankara Adli Tıp Kurumu´na götürüldü. Otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından Aydoğan´ın cenazesi Dedeli köyünde toprağa verildi. Tutuklanan sanıklar Şefik Ekici ve Sami Aydoğan hakkında ise 2'şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açıldı.

Öldürülen Hasan Aydoğan'ın aile avukatı Mehmet Ali Alan, cinayetten 9 gün önce mazot hırsızlığı suçuna karıştıkları iddia edilen güvenlik görevlileri Sami Aydoğan ve Şefik Ekici'ye zamanında işlem yapmaması nedeniyle Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, Belediye Başkan Yardımcısı Asaf Kayaoğlu ve olayda ihmali bulunan belediye görevlileri hakkında suç duyurusunda bulundu. Avukat Alan, yaptığı suç duyurusunda şu ifadelere yer verdi:

"Sami Aydoğan ve Şefik Ekici, isimlerini bilmediğimiz iki güvenlik görevlisiyle birlikte, 16 Mart tarihinde çalıştıkları asri mezarlığın jeneratörünün kullanımına sunulan mazotu çalmak ve bu hırsızlık işini kolaylaştırmak amacıyla kamera kayıt cihazını ortadan kaldırma suçunu işlemişlerdir. Bunun bilinmesine rağmen belediye başkanı ve başkan yardımcıları, bu suçu işleyen 4 kişiyi açığa almamak ve bunları TCK'nın 279. maddesi gereğince Kırşehir Cumhuriyet Savcılığı'na ya da Kırşehir Emniyet Müdürlüğü'ne ihbar etmemek suretiyle müvekkillerimin çocukları Hasan Aydoğan'ın kasten, canavarca hisle, eziyet çektirerek acımasızca öldürülmesine sebep olmuşlardır." (DHA)

DHA-Güvenlik Türkiye-Kırşehir Fahrettin TOKER

2022-12-23 14:54:23



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