Kırşehir'de sobadan çıkan yangında 84 yaşındaki kadın öldü

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Fahrettin TOKER/KIRŞEHİR, (DHA)KIRŞEHİR'in Kaman ilçesinde müstakil bir evde sobadan çıkan yangında yalnız yaşayan 84 yaşındaki Sebat Özdaş hayatını kaybetti.

Yangın, gece saatlerinde Kaman ilçesine bağlı Isahocalı Köyündeki müstakil evde meydana geldi. Yalnız yaşayan Sebat Özdaş'ın evinde sobadan sıçrayan kıvılcımlar nedeniyle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler evi kapladı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bu sırada büyüyen alevler evin yanında bulunan ahıra sıçradı. Olay yerine gelen itfaiye erleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. Sağlık ekipleri yangında evde bulunan Özdaş'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Özdaş'ın cenazesi otopsisi yapılmak üzere Kaman Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Yangında ahırda bulunan 3 büyükbaş hayvan ile 4 küçükbaş hayvan da öldü. Ekiplerin yaklaşık 1,5 saat süren çalışmasının ardından yangın söndürüldü. Jandarma, olayla ilgili inceleme başlattı. (DHA)

DHA-Güvenlik Türkiye-Kırşehir Fahrettin TOKER

2022-12-25 11:37:19



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